En photos - Début du pèlerinage de la Ghriba





Le retour du pèlerinage de la Ghriba a redonné, à la date du 18 mai 2022, à la synagogue de Djerba ses couleurs après deux ans de suspension de l'événement en question.





Des milliers de pèlerins se sont rassemblés à la synagogue de la Ghriba où ils ont célébré, festoyé et exprimé leur joie. Ils ont chanté et dansé au rythme endiablé de la musique religieuse mais aussi occidentale et arabe dont Om Kalthoum et autres icônes de la chanson arabe.

La cérémonie officielle du pèlerinage de la Ghriba a démarré le jour-même à 15h. Par la suite, aux alentours de 17h30, une délégation gouvernementale s'est rendue sur place. Elle se composait de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, du ministre du Tourisme, Moez Belhassine et du ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaibi. La délégation a rencontré l'ancien ministre du Tourisme et figure de la communauté juive en Tunisie, René Trabelsi.

Ils se sont entretenus également avec les pèlerins venus prier au pied, selon la version officielle, des restes du Temple de Salomon transportées en Tunisie depuis 586 avant Jésus-Christ. Les pèlerins ont allumé des bougies, embrassé l'armoire de la Torah et exécuté le fameux rite de l'œuf durant lequel ils font leurs vœux souhaitant la réussite, le bonheur, le mariage... Les festivités ont duré plusieurs heures et les pèlerins se sont regroupés pour dîner ensemble et fêter le succès de l'événement.

S.G