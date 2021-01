La Tunisie salue l’approbation du mécanisme de sélection du pouvoir exécutif en Libye

La Tunisie salue l’approbation des membres du Comité du Forum de dialogue politique libyen, mardi 19 janvier 2021, du mécanisme de sélection du pouvoir exécutif, suivant ainsi les recommandations de son Comité consultatif qui s'était réuni à Genève pendant quatre jours, du 13 janvier au 16 janvier 2021.

Et de souligner, dans un communiqué publié ce mercredi 20 janvier 2021, l’importance de ce pas positif fait vers la formation d'un nouveau gouvernement libyen de transition, qui supervisera la période menant aux élections prévues pour la fin 2021.

Le pays exprime ainsi son soulagement face aux avancées enregistrées dans l’application de la feuille de route issue du Forum de dialogue politique libyen tenu à Tunis du 9 au 15 novembre 2020, à l’initiative du chef de l’Etat Kaïs Saïed. Il appelle toutes les parties libyennes à poursuivre le travail avec le même état d’esprit consensuel, afin de créer les conditions juridiques et constitutionnelles pour l'organisation des élections dans les délais fixés.

La Tunisie a tenu à saluer les efforts des membres du Comité du forum du dialogue politique libyen ainsi que ceux de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, pour être parvenu à cet accord, considérant que la solution en Libye ne peut être que politique avec la participation de toutes les parties de la société libyenne.

Le pays a également renouvelé son engagement ferme à continuer son appui aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution globale à la crise libyenne, tout en soulignant être prêt à fournir le soutien à la mission des Nations Unies et à son représentant spécial en Libye, Jan Kubis, ainsi qu’à se tenir aux côtés du peuple libyen afin qu’il réalise ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et à préserver l’intégrité et l’unité de son territoire.

I.N