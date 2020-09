La liste du nouveau bureau exécutif du SNJT

Le SNJT (Syndicat national des journalistes tunisiens) a clôturé, ce dimanche 20 septembre 2020, les travaux de son 5ème congrès ayant démarré hier, avec l’élection de neuf nouveaux membres de son bureau exécutif.

Plus de 600 journalistes, venus de toute la Tunisie ont participé à l’opération de vote, pour installer le nouveau bureau qui succèdera à celui élu en 2017 et présidé par Néji Bghouri.

Selon la commission de tri et des élections, treize bulletins ont été annulés et deux autres ont été changés en raison d’une erreur, lors de cette opération de vote. Le bulletin d’un électeur a été saisi parce qu’il faisait la promotion d’un candidat, ainsi que six flyers de propagande. La commission précise que très peu d’infractions ont été constatées.

L’opération de tri a pris fin vers 19h30. La commission a annoncé que le nombre des bulletins (691) coïncide avec le nombre de votants, après la comptabilisation des bulletins à deux reprises et en tenant compte du bulletin saisi.

Par ailleurs, le président du congrès et les commissions ont été désignés hier, outre l’adoption des motions générales, professionnels et déontologiques.

Au final, le congrès a abouti aux alentours de trois heures du matin à l’élection d’un bureau exécutif de neuf membres se présentant comme suit :

-Amira Mohamed (287 voix)

-Faouzia Ghiloufi (274 voix)

-Mohamed Yassine Jelassi (230 voix)

-Wajih Wafi (229 voix)

-Rim Saoudi (221 voix)

-Ramzi Afdhal (194 voix)

-Abderraouf Bali (180 voix)

-Sami Nassri (176 voix)

-Yassine Bahri (172 voix)

Membres suppléants :

- Youssef Oueslati : 166 voix

- Aymen Zammeli : 165 voix

- Mourad Mezioud : 148 voix

S.H