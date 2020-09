Cent membres dEnnahdha demandent à Ghannouchi de ne pas rebriguer la présidence du mouvement

Cent membres d’Ennahdha ont adressé une correspondance au chef du mouvement, Rached Ghannouchi l’appelant à annoncer qu’il ne présentera pas sa candidature pour un nouveau mandat lors du prochain congrès. C’est ce qu’apprend Business News, ce mercredi 16 septembre 2020, de source digne de foi.

Parmi les signataires du document adressé à Rached Ghannouchi, on trouve des membres du Conseil de la choura, du bloc parlementaire et des dirigeants régionaux. Ils ont appelé au respect de l’article 31 du règlement intérieur du parti et au principe d’alternance démocratique.

Des différends divisent le parti islamiste alors que le prochain congrès a été reporté à cause des chamboulements politiques dans le pays. Une faction du mouvement soutient le maintien de Rached Ghannouchi à la présidence, une autre pousse au changement.

Le document, de treize pages, met en valeur les nombreux mérites d'une alternance à la tête d'une origanisation et les dangers de la prorogation, sous quelque forme que ce soit, d'un mandat. Message clair et net à Rached Ghannouchi que l'UGTT gagnerait à lire et à en prendre de la graine.

