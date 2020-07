Fakhfakh refuse le recrutement exceptionnel dans le secteur public

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a adressé, ce mardi 28 juillet 2020, une correspondance au président du Parlement à propos de la proposition de loi relative aux dispositions exceptionnelles pour le recrutement dans le secteur public.

Dans sa correspondance, le chef du gouvernement explique qu’il refuse cette proposition de loi déposée par un groupe de députés. Discutée par une commission parlementaire et programmée en plénière, cette proposition de loi requiert une coordination préalable avec le gouvernement et des ressources financières pour couvrir ses charges, explique le chef du gouvernement dans sa correspondance en citant l’article 63 de la Constitution et l’article 135 du règlement intérieur de l’ARP.

En effet, l’article 63 de la Constitution indique que les propositions de loi des députés ne sont pas recevables si leur adoption porte atteinte à l'équilibre financier de l'Etat tel qu'établi par les lois de finances.

Quant à l’article 135 du règlement intérieur de l’ARP, il prévoit que les propositions de lois ne doivent pas engendrer des charges supplémentaires pour les ressources publiques.

Notons que cette proposition de loi a été déposée par 35 députés représentant la plupart des blocs parlementaires. Elle prévoit l’amendement des articles 3 et 4 de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

Or, une circulaire a été publiée par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, le 14 mai 2020, annonçant le gel des recrutements dans la fonction publique, à l’exception de certaines spécialités prioritaires et à caractère urgent.

Rappelons que le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a, déjà, présenté sa démission à la suite d’un scandale de conflits d’intérêts pesant sur lui. Sa mission se limite à la gestion des affaires courantes en attendant la mise en place d’un nouveau gouvernement. A cet effet, le président de la République Kaïs Saïed a, déjà, désigné l’actuel ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi pour assurer la succession d’Elyes Fakhfakh. M. Mechichi dispose d’un délai maximal de trente jours pour former son équipe et la soumettre au vote de confiance des députés à l’assemblée des représentants du peuple.

S.H