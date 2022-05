Offres d'emplois pour Mai 2022, par Samari Consulting"

Créé en 2015 et situé en plein cœur de La Marsa Saf Saf, Samari Consulting est un cabinet de Headhunting (Chasse de Têtes) et de Coaching en compétences non-techniques (Soft Skills) couvrant le marché Africain.

Fondé par son CEO, Hedi Samari (15 ans d'expérience) , et ayant complété plus de 350 mandats Panafricains depuis 2015 dans plus de 15 pays africains, Samari Consulting est un des leaders dans le secteur RH en Afrique.

Pour être plus précis, les chasseurs de têtes ont une approche plus directe sur le marché. L’équipe de Samari Consulting utilise son vaste réseau de talent et approche aussi directement des candidats qui ne sont pas nécessairement en recherche active. Cette démarche directe et ciblée permet le cabinet de présenter les meilleurs candidats aux clients, dans les meilleurs délais

Et donc, par conséquent et sans plus attendre, ci-dessous les nouvelles d'offres d'emploi pour les cadres :

👉🏼Directeur Général/CEO

Telecommunications company (Telco)

based in Tunis





👉🏼Country Director/Directeur Filiale

International Software company

based in Tunis





👉🏼Software Development Manager (mostly C# and .Net)

International Fintech Software company

based in Tunis





👉🏼Accountant

International company

based in Tunis





👉🏼Finance Director/CFO

International company

based in Tunis





👉🏼Human Resources Director

International company

based in Tunis





👉🏼Human Resources Manager

Local Pharmaceutical company

based in Tunis





👉🏼Senior Brand Manager (Marketing)

Luxury cosmetics and products

based in Tunis





👉🏼Associate- M&A (Transaction Services, Private Equity, Investment banking)

based in Tunis





👉🏼Senior Security Architect (Software)

International Software company

based in Tunis





👉🏼Technical Sales Manager

International Plastics production company

based in Tunis

Vous pouvez postuler en envoyant votre CV à hedi.samari@samari-consulting.com Prière de préciser le poste pour lequel vous postuler. La liste complète des postes se trouve ci-dessous :

Page Hedi Samari: https://www.linkedin.com/in/hedisamari/

Page Linkedin: https://www.linkedin.com/company/samari-consulting

Page Facebook: https://www.facebook.com/samariconsulting