Températures en baisse et des pluies temporairement orageuses

Selon l'Institut national de la météorologie (INM), le temps d’aujourd’hui mardi 24 mars 2020 connaitra une légère baisse de la température, avec des maximales de 11 degrés sur les hauteurs, allant de 14 à 19 degrés dans le nord et au centre.

Le vent du secteur Est fort de 50 à 70 km/h près des côtes Nord. Les fluctuations météorologiques commenceront, avec des orages temporairement, dans la plupart des régions, et seront abondantes et en quantités locales importantes pendant la nuit dans le nord et le centre.

Baisse de températures demain mercredi 25 mars aussi, la température maximale variera entre 8 et 13 degrés au nord et au centre et ne dépassera pas 5 degrés à l'ouest et entre 12 et 17 degrés dans le sud. Dès aujourd’hui 24 Mars et jusqu’au jeudi 26 mars 2020, la mer sera très agitée à forte dans le nord et agitée à très agitée dans les autres régions.

