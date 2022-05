16e Congrès du CJD Tunisie : le futur du travail, une révolution silencieuse

A l'occasion de son 16ème Congrès, le Centre des Jeunes Dirigeants (CDJ) organise avec la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) une conférence autour du monde du travail. Cette conférence intitulée “Le futur du travail, une révolution silencieuse” et se tiendra le vendredi 27 mai 2022 à partir de 16h au Mariott Hôtel Tunis.



Tout numérique, intelligence artificielle, algorithme, robotisation…Les changements majeurs dans le travail de demain semblent venir uniquement des avancées technologiques majeures des dernières années. Pourtant, c’est une tout autre révolution, plus silencieuse, qui s’opère au niveau de la culture d’entreprise et des valeurs, qui dessinent les nouveaux contours du monde du travail de demain.

Cette conférence sera animée par Benjamin Chaminade qui, à travers ses nombreuses recherches et observations, donnera un aperçu des macro-tendances culturelles et sociétales qui bouleversent la façon de penser et diriger l’entreprise.

La conférence se fera en partenariat avec Attijari Bank, Cartes Assurances, Tunisie Télécom, Sodexo, MS Solutions et Topnet.

D'après communiqué