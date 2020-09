LUGTT appelle les autorités à promulguer une loi criminalisant la normalisation avec Israël

L’UGTT a condamné, dans un communiqué publié ce mercredi 16 septembre 2020, la signature, par les Emirats Arabes Unis et le Bahreïn, d’un accord de normalisation reconnaissant l’Etat d’Israël.

L’UGTT a estimé qu’un tel traité est une trahison vis-à-vis de la cause palestinienne et a fait part de son soutien aux mouvements de protestation populaire et syndicale, au Bahreïn notamment, refusant cet accord « de la honte ».

La centrale syndicale a appelé les autorités tunisiennes à condamner officiellement cet accord et les a exhortées à promulguer une loi qui criminalise la normalisation avec l'entité sioniste.

Les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont acté, hier, la normalisation de leurs relations avec Israël lors d’une cérémonie tenue à la Maison Blanche à Washington.

Les Emirats arabes unis avaient signé l’accord de normalisation, reconnaissant l’Etat hébreu, le 13 août dernier. Accord qui fut annoncé par le président américain, Donald Trump. Le 11 septembre, c’est le Bahreïn qui a suivi, officialisant, à son tour, ses relations avec Israël.

M.B.Z