alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:34
How to
Dans quels pays agresse-t-on le plus les femmes ?
25/09/2025 | 20:16
2 min
1 Commentaire(s)
Dans quels pays agresse-t-on le plus les femmes ?
Lecture Zen

La violence faite aux femmes (VFF) est une pandémie mondiale, selon l’ONU et l’OMS. Une femme sur trois subit au cours de sa vie des violences physiques et/ou sexuelles, le plus souvent de la part d’un partenaire intime. Ces violences se manifestent sous de multiples formes, qu’il s’agisse d’agressions physiques, sexuelles ou psychologiques, de fémicides, de mariages forcés, de mutilations génitales féminines ou encore de traite des êtres humains.

 

Les contextes les plus à risque se trouvent dans les pays touchés par la guerre ou les crises humanitaires, où l’effondrement des systèmes de protection et l’impunité renforcent la vulnérabilité des femmes. En République démocratique du Congo et en Éthiopie, la violence sexuelle atteint des niveaux massifs dans le cadre des conflits. En Haïti, au Mali ou au Soudan, les femmes sont privées de services essentiels et exposées à des violences accrues. Dans la région du bassin du lac Tchad, les enlèvements massifs de femmes et de filles par des groupes terroristes illustrent également la gravité de la situation. En Afghanistan, le retour des Talibans a instauré un véritable « apartheid de genre », réprimant les droits et libertés des femmes.

Même dans les pays en paix, la violence conjugale reste la forme la plus répandue de VFF. Des enquêtes nationales révèlent des taux élevés dans des pays comme l’Afghanistan et l’Angola, ainsi que dans de nombreuses régions d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amérique latine.

 

Mesurer l’ampleur réelle de la VFF demeure toutefois complexe. La stigmatisation, la peur de représailles et le manque de confiance dans la justice entraînent un « chiffre noir » important, les abus étant largement sous-déclarés. Les données disponibles varient selon la méthodologie utilisée, qu’il s’agisse d’enquêtes nationales, jugées plus fiables, ou de statistiques policières et judiciaires, qui ne reflètent que les cas signalés. Les fémicides, ces meurtres de femmes liés au genre, touchent particulièrement l’Amérique centrale, les Caraïbes et l’Afrique, et sont le plus souvent commis par un partenaire intime ou un membre de la famille.

 

La violence contre les femmes est un fléau universel. Si les conflits et les crises aggravent les violences de masse, la violence intime demeure la forme la plus courante à travers le monde. La lutte ne doit pas se limiter à identifier les « pires pays », mais viser à combattre l’impunité et garantir la sécurité des femmes, qu’elles soient à la maison, dans la rue ou dans leur société.

25/09/2025 | 20:16
2 min
1 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Tout savoir sur le nouveau variant du Covid « Frankenstein » (XFG)
Tout savoir sur le nouveau variant du Covid « Frankenstein » (XFG)
28/09/2025
0
Dans quels pays agresse-t-on le plus les femmes ?
Dans quels pays agresse-t-on le plus les femmes ?
25/09/2025
1
Pourquoi la reconnaissance de lÉtat palestinien compte
Pourquoi la reconnaissance de lÉtat palestinien compte
23/09/2025
0
Ray-Ban Display : Meta veut ouvrir lère post-smartphone
Ray-Ban Display : Meta veut ouvrir lère post-smartphone
22/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
HatemC
Tabou social et politique en Tunisie
a posté le 25-09-2025 à 21:12
Un point troublant
L'absence quasi totale de statistiques fiables et publiques sur les violences faites aux femmes (VFF) dans la plupart des pays arabes.
Alors que l'ONU et l'OMS soulignent que la VFF est une pandémie mondiale, une femme sur trois étant concernée.

Silence statistique, peu d'enquêtes nationales de grande ampleur, et quand elles existent (par ex. en '?gypte, au Maroc ou en Tunisie), elles sont limitées ou minimisées.

La question est considérée comme une « honte » familiale ou communautaire, non comme un problème public de santé et de droits humains.

L'absence de chiffres n'est pas absence de problème, c'est au contraire souvent un signe de censure, déni et invisibilisation.

Les enquêtes indépendantes montrent que les taux de violence conjugale dans certains pays arabes sont comparables ou supérieurs à la moyenne mondiale, mais les gouvernements préfèrent ne pas mettre en lumière ces réalités, par peur du scandale social et politique.
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
22/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
22/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
22/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
22/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
22/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
22/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis