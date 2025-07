Canicule : les aliments à privilégier pour rester hydraté et en forme

Alors que les vagues de chaleur se multiplient et s'intensifient, il devient primordial d'adapter son alimentation pour faire face aux fortes températures. Bien manger en période de canicule ne consiste pas seulement à éviter les plats lourds, mais surtout à privilégier des aliments qui favorisent l'hydratation et apportent les nutriments essentiels sans surcharger l'organisme. Voici un guide des aliments à mettre au menu pour traverser sereinement les épisodes de chaleur.

L'hydratation : priorité absolue

L'eau est essentielle, mais les aliments riches en eau complètent parfaitement l'apport hydrique.

* Fruits et légumes riches en eau : vos alliés indispensables

* Concombre : plus de 95 % d'eau, il est ultra-rafraîchissant, idéal en salade ou en bâtonnets.

* Pastèque et melon : composés à plus de 90 % d'eau, ils apportent aussi des vitamines et des antioxydants, parfaits en dessert ou en collation.

* Tomate : près de 95 % d'eau, riche en potassium et antioxydants, elle se prête à toutes les salades estivales.

* Salade verte (laitue, batavia...) : très hydratante et légère, elle constitue une excellente base pour des salades composées.

* Courgette : environ 95 % d'eau, digeste et polyvalente (gratin, poêlée, carpaccio).

* Fraise, pêche, nectarine : contiennent environ 90 % d'eau et sont gorgées de vitamines.

* Bouillons et soupes froides : confort et hydratation

* Un bouillon de légumes léger ou un gaspacho frais sont d'excellentes façons de s'hydrater et de consommer des légumes et minéraux.

Des nutriments essentiels sans surcharger l'organisme

Pour faciliter le travail de votre corps, privilégiez des aliments faciles à digérer.

* Glucides complexes légers : optez pour du riz complet, du quinoa ou des pâtes complètes en salade froide. Évitez les plats en sauce.

* Protéines légères :

* Poissons blancs (cabillaud, sole, colin...) : cuits à la vapeur ou grillés.

* Volaille maigre (poulet, dinde, sans la peau).

* Œufs : durs ou mollets, ils sont une bonne source de protéines.

* Légumineuses (lentilles, pois chiches...) : en petites quantités et bien cuites, elles peuvent être intégrées aux salades froides, apportant fibres et minéraux.

* Produits laitiers frais et légers :

* Yaourt nature, fromage blanc, skyr : riches en eau et protéines, ils sont rafraîchissants, seuls ou avec des fruits frais.

Ce qu'il faut éviter ou limiter

Certains aliments sont à proscrire ou à consommer avec modération en période de canicule, car ils peuvent déshydrater ou alourdir la digestion.

* Alcool : fortement déshydratant, il augmente le risque de coup de chaleur.

* Boissons très sucrées : sodas, jus de fruits industriels. Ils peuvent favoriser la déshydratation.

* Café et thé : la caféine et la théine sont des diurétiques ; à consommer avec modération.

* Plats gras et riches : fritures, sauces crémeuses, charcuteries, fromages gras. Leur digestion est énergivore et augmente la température corporelle.

* Viandes rouges grasses.

* Aliments trop salés : chips, gâteaux apéritifs. Le sel en excès peut accroître la sensation de soif.

Conseils supplémentaires

* Manger en petites quantités et plus fréquemment : préférez des repas légers et fractionnés.

* Température des aliments : privilégiez les aliments frais ou à température ambiante.

* Assaisonnement léger : vinaigrettes au citron, à l'huile d'olive et aux herbes aromatiques.

* Ne pas oublier les minéraux : la transpiration entraîne une perte de minéraux. Les fruits et légumes, les bouillons, et même une pincée de sel dans l'eau (pour les personnes sans contre-indication) peuvent aider à compenser.

En adoptant ces habitudes, vous aiderez votre corps à mieux gérer la chaleur estivale et à rester en pleine forme.