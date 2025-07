Comment bien choisir sa crème solaire ?

Choisir une crème solaire adaptée à son type de peau, à ses activités et aux conditions d’ensoleillement est essentiel pour se protéger efficacement des effets nocifs du soleil. En Tunisie, où l’exposition solaire est importante une grande partie de l’année, l’usage d’un écran solaire ne devrait pas être réservé aux seules journées à la plage. Pourtant, beaucoup de personnes ne savent pas comment s’y retrouver parmi les dizaines de produits proposés en pharmacie ou en grande surface. Cet article a pour objectif d’expliquer, de manière simple et complète, comment faire le bon choix.

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre ce que signifie l’indice de protection solaire, souvent noté SPF (Sun Protection Factor). Cet indice mesure la capacité du produit à filtrer les rayons UVB, qui sont responsables des coups de soleil. Un SPF 15 filtre environ 93 % des UVB, un SPF 30 en filtre 97 %, un SPF 50 en bloque environ 98 %, et au-delà de 50, l’augmentation est marginale. Cela ne signifie pas qu’un SPF 100 bloque tous les rayons du soleil. Aucun produit ne filtre 100 % des UVB. Le choix de l’indice doit donc dépendre de votre type de peau, de la durée d’exposition, et de l’intensité du soleil. Une personne à la peau claire, sensible, ou sujette aux allergies solaires devrait opter pour un indice 50+. En revanche, une personne à la peau mate ou foncée, qui s’expose modérément, peut se contenter d’un SPF 30.

Mais l’indice UVB ne suffit pas. Il faut aussi s’assurer que la crème protège contre les UVA, des rayons plus insidieux, qui pénètrent profondément dans la peau. Contrairement aux UVB, les UVA ne provoquent pas de brûlure immédiate, mais ils sont responsables du vieillissement cutané, des rides, et peuvent aussi favoriser certains cancers de la peau. Un bon écran solaire doit donc porter la mention « protection à large spectre » ou indiquer un logo UVA encerclé, signe qu’il répond aux normes européennes.

Le type de filtre utilisé est un autre critère important. Il existe deux grandes catégories : les filtres chimiques et les filtres minéraux. Les filtres chimiques pénètrent dans la peau et absorbent les UV. Ils sont généralement invisibles une fois appliqués, mais peuvent provoquer des réactions chez les peaux sensibles ou chez les enfants. Les filtres minéraux (à base de dioxyde de titane ou d’oxyde de zinc) agissent comme un miroir : ils restent en surface et réfléchissent les rayons. Ils sont mieux tolérés, notamment par les bébés, les femmes enceintes et les personnes allergiques, mais peuvent laisser un film blanc, parfois gênant d’un point de vue esthétique. Certains laboratoires ont développé des formulations plus transparentes, mais il est recommandé de les tester avant usage.

La texture du produit a également son importance. Les crèmes sont en général plus nourrissantes et adaptées au visage ou aux peaux sèches. Les laits solaires conviennent bien au corps et aux enfants. Les gels ou les fluides sont indiqués pour les peaux grasses ou sujettes à l’acné. Les sprays sont pratiques mais peuvent mal couvrir certaines zones, surtout si on les applique rapidement. Quant aux sticks, ils sont parfaits pour les zones localisées : lèvres, nez, oreilles, cicatrices, ou taches pigmentaires à protéger. Il faut aussi noter que certains écrans solaires sont teintés, ce qui peut être utile pour masquer des imperfections tout en se protégeant du soleil.

Le mode de vie est aussi à prendre en compte. Une personne qui pratique un sport en plein air, qui nage ou transpire beaucoup devra choisir un produit résistant à l’eau. Attention toutefois : même les produits dits « waterproof » doivent être réappliqués régulièrement, surtout après une baignade ou après s’être essuyé avec une serviette. Il est généralement conseillé de remettre de la crème solaire toutes les deux heures, même si l’on ne se baigne pas, car la transpiration et le frottement des vêtements réduisent l’efficacité de la protection.

La date de péremption est un autre point trop souvent négligé. Une crème solaire ouverte depuis plus d’un an peut perdre une grande partie de son efficacité, surtout si elle a été exposée à la chaleur. Certains produits affichent un petit pictogramme indiquant la durée d’utilisation après ouverture, généralement 12 mois. Il est recommandé de ne pas réutiliser une crème d’une année à l’autre sans vérifier son aspect, son odeur et sa texture. Si elle a changé, mieux vaut la jeter.

Pour les enfants, il faut être encore plus vigilant. Les dermatologues déconseillent d’exposer directement les bébés de moins de six mois au soleil. Pour les plus grands, il faut privilégier les formules spéciales enfants, avec des filtres minéraux, sans parfum ni alcool, hypoallergéniques, et bien sûr à indice 50+. L’usage d’un chapeau, de lunettes de soleil et de vêtements couvrants reste indispensable, même avec de la crème.

Enfin, il faut rappeler que la crème solaire est une barrière utile, mais partielle. Elle ne dispense pas de prendre d’autres précautions, comme éviter le soleil entre 11 h et 16 h, porter des vêtements adaptés, et rester à l’ombre autant que possible. L’écran solaire ne doit pas être une excuse pour s’exposer plus longtemps.

En résumé, choisir sa crème solaire ne se résume pas à prendre le tube avec le plus grand chiffre sur l’étiquette. Il faut tenir compte de nombreux paramètres : type de peau, âge, conditions d’exposition, habitudes de vie, sensibilité cutanée. Un bon choix permet non seulement d’éviter les coups de soleil, mais aussi de préserver sa peau à long terme. Dans un pays comme la Tunisie, où l’ensoleillement est généreux et l’exposition souvent quotidienne, intégrer l’écran solaire dans sa routine devrait devenir un réflexe de santé publique, au même titre que se laver les mains ou se brosser les dents.