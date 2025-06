Les puissances nucléaires en chiffres

Imprimer

En ce mois de juin 2025, la question des puissances nucléaires reste au cœur des préoccupations géopolitiques mondiales. Alors que certains accords de désarmement sont en place, la modernisation et l'expansion des arsenaux nucléaires par plusieurs États suscitent une inquiétude croissante.

Selon les dernières estimations disponibles, notamment celles de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) et d'autres analyses de renseignements, le nombre total d'ogives nucléaires dans le monde s'élevait à environ 12.241 en janvier 2025, dont 9.614 sont stockées pour une utilisation potentielle.

Voici un aperçu détaillé des arsenaux des neuf plus importants États en matière d'arme nucléaire :

Russie

La Russie conserve le plus grand arsenal nucléaire au monde. En juin 2025, on estime qu'elle possède environ 5.580 ogives nucléaires, dont environ 1.700 sont stratégiquement déployées. Bien que les accords Start visent à plafonner le nombre de têtes nucléaires déployées, la Russie et les États-Unis continuent d'investir dans l'innovation et la modernisation de leurs arsenaux, en réponse à l'évolution du contexte stratégique.

États-Unis

Les États-Unis se classent juste derrière la Russie en termes de nombre d'ogives. Ils détiennent environ 5.225 ogives nucléaires. Une partie de ces ogives est déployée, une grande partie est en réserve, et plus de 1.400 seraient en cours de démantèlement. Les États-Unis maintiennent également une présence d'armes nucléaires tactiques dans plusieurs pays européens de l'Otan (Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Turquie), dont la pertinence est régulièrement débattue.

Chine

La Chine est l'État qui connaît la croissance la plus rapide de son arsenal nucléaire. Entre 2019 et 2025, la taille de son arsenal a doublé. On estime qu'elle dispose désormais d'entre 500 et 600 têtes nucléaires, avec une tendance nette à la croissance rapide. Le Sipri indique que la Chine a ajouté une centaine de nouvelles ogives par an depuis 2023 et pourrait atteindre 1.000 ogives d'ici 2032, marquant un changement significatif dans l'équilibre des forces nucléaires.

France

La France se maintient au quatrième rang des puissances nucléaires. Son arsenal est estimé à environ 290 ogives nucléaires. La doctrine de dissuasion française repose sur deux composantes complémentaires : une composante océanique avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) et une composante aérienne avec des avions Rafale équipés de missiles air-sol moyenne portée améliorés (ASMPA). Le programme de modernisation nucléaire de la France a progressé en 2024, soulignant son engagement à maintenir une dissuasion crédible.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni possède un arsenal d'environ 225 ogives nucléaires. Sa dissuasion est basée exclusivement sur une force sous-marine (SNLE) patrouillant de manière continue. La décision du Royaume-Uni d'augmenter son plafond d'ogives à 260, annoncée en 2021, devrait se concrétiser dans les années à venir, marquant une inversion par rapport aux réductions antérieures.

Pakistan

Le Pakistan a continué d'étendre son programme nucléaire, perçu comme une réponse à la capacité nucléaire de l'Inde. En janvier 2025, son arsenal est estimé à environ 170 ogives nucléaires. Le pays développe de nouveaux types de vecteurs nucléaires, y compris des missiles de croisière et des missiles balistiques à courte portée.

Inde

L'Inde a également poursuivi l'expansion de son programme nucléaire, en réaction à la Chine et au Pakistan. En janvier 2025, elle comptait environ 180 ogives nucléaires, contre 172 un an plus tôt. L'Inde continue de développer de nouveaux types de vecteurs nucléaires, notamment des missiles capables de frapper des cibles à plus longue portée, ce qui pourrait modifier la dynamique de la région.

Israël

Israël n'a jamais officiellement reconnu posséder l'arme nucléaire, mais il est largement admis qu'il en détient, dans le cadre de sa politique d'ambiguïté délibérée. Les estimations actuelles font état d'environ 90 ogives nucléaires. Israël est également considéré comme ayant la capacité de déployer ces armes via des missiles balistiques, des avions et des sous-marins.

Corée du Nord

La Corée du Nord a considérablement augmenté ses capacités nucléaires et balistiques, défiant les sanctions internationales. Selon le Sipri et d'autres sources de renseignement, le régime de Kim Jong-un aurait « assemblé un stock d'une cinquantaine de têtes nucléaires et posséderait suffisamment de matériel fissile pour en produire une quarantaine de plus », tout en augmentant ses capacités de production. La Corée du Nord a mené de nombreux essais de missiles ces dernières années, démontrant des progrès dans ses capacités de frappe.

La question de l'Iran : un État au seuil du nucléaire ?

La situation de l'Iran est unique et complexe dans le paysage nucléaire mondial. Contrairement aux neuf pays mentionnés ci-dessus, l'Iran n'est pas reconnu comme une puissance nucléaire dotée d'un arsenal d'armes testées et déployées. Le pays est signataire du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), qui lui interdit de développer des armes atomiques. Téhéran affirme que son programme nucléaire est exclusivement civil et destiné à la production d'énergie et à des usages médicaux.

Cependant, les préoccupations internationales concernant la nature de son programme sont intenses, notamment après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 (le JCPOA) en 2018.

Points clés en juin 2025 :

Enrichissement d'uranium : L'Iran a considérablement accru son enrichissement d'uranium au-delà des limites autorisées par le JCPOA. En mai 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a continué d'exprimer de vives inquiétudes quant aux niveaux d'enrichissement. L'Iran aurait accumulé des quantités significatives d'uranium enrichi à 60%, un seuil techniquement très proche des 90% nécessaires pour la fabrication d'une arme nucléaire. Selon les estimations des services de renseignement occidentaux, l'Iran aurait désormais suffisamment de matière fissile pour produire plusieurs ogives nucléaires si une décision politique était prise.

Capacité de « breakout » : La question n'est plus tant de savoir si l'Iran peut enrichir de l'uranium à des niveaux élevés, mais plutôt combien de temps il lui faudrait pour fabriquer une arme nucléaire (« breakout time »). Ce délai est estimé à quelques semaines, voire quelques jours, pour la première ogive, une fois la décision prise.

Accès des inspecteurs : Les restrictions imposées par l'Iran à l'accès des inspecteurs de l'AIEA ont persisté, rendant difficile une vérification complète et indépendante de l'absence de déviation de matériel nucléaire vers un programme militaire.

Développement de missiles : L'Iran poursuit activement le développement de missiles balistiques à longue portée, augmentant les craintes qu'ils puissent servir de vecteurs pour d'éventuelles ogives nucléaires.

Tensions régionales : Les tensions accrues au Moyen-Orient, notamment les frappes récentes attribuées à Israël sur des sites iraniens, soulignent la volatilité de la situation et le risque d'escalade.

En conclusion, bien que l'Iran ne soit pas encore une puissance nucléaire avérée, son programme d'enrichissement d'uranium avancé et sa capacité potentielle à fabriquer une arme nucléaire dans un laps de temps court en font un acteur majeur et une source de grande inquiétude sur la scène de la non-prolifération.

Tendances actuelles et perspectives

La tendance générale observée en ce début d'année 2025 est une modernisation et, pour certains pays comme la Chine, une expansion de leurs arsenaux nucléaires. Cette situation contraste avec la période post-guerre froide où le nombre total d'ogives avait diminué.

La course aux armements nucléaires semble reprendre de l'ampleur, alimentée par les tensions géopolitiques mondiales, l'affaiblissement des traités de contrôle des armements et la perception de menaces accrues. Les efforts de désarmement et de non-prolifération se heurtent à la volonté des États dotés de garantir leur sécurité par la dissuasion, rendant l'avenir du contrôle des armements nucléaires incertain et nécessitant une vigilance constante de la communauté internationale.