Les pannes électriques majeures de l'histoire : quand le monde s'éteint

L'électricité est le nerf de nos sociétés modernes. Sa disparition soudaine plonge des millions de personnes dans le chaos, révélant notre vulnérabilité.

Voici un aperçu des pannes électriques les plus marquantes de l'histoire :

* Inde, 2012 : le blackout record

-Avec 620 millions de personnes touchées, cette panne est la plus vaste jamais enregistrée. Surchauffe, mauvaise gestion du réseau et infrastructures obsolètes en sont les causes.

* Amérique du Nord, 2003 : une cascade de défaillances

-50 millions d'Américains et de Canadiens privés d'électricité pendant 24 heures. Un arbre tombé sur une ligne électrique a initié une réaction en chaîne dévastatrice.

* New York, 1977 : la ville dans l'obscurité

-25 heures de chaos pour 9 millions de New-Yorkais. La foudre, combinée à un réseau surchargé, a déclenché cette panne, marquée par des émeutes et des pillages.

* Nord-est des États-Unis, 1965 : une panne en pleine Guerre froide

-30 millions de personnes touchées pendant 14 heures. Une défaillance technique a provoqué cette panne, qui a mis en lumière la fragilité des réseaux électriques.

* Québec, 1989 : le soleil noir

-Une tempête solaire a provoqué une panne de 9 heures, affectant 6 millions de Québécois. Cet événement a démontré la vulnérabilité des réseaux aux phénomènes spatiaux.

Ces pannes, aux causes et conséquences variées, rappellent l'importance cruciale de la fiabilité de nos réseaux électriques.