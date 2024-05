Dopage : les standards de mise en conformité par l'AMA

L'Agence mondiale antidopage (AMA) établit des normes strictes que les pays et les organisations sportives doivent respecter pour garantir un environnement sportif équitable et sans dopage. Ces normes sont regroupées dans le Code antidopage de l'AMA, un document complet et régulièrement mis à jour.

Voici les principaux standards de mise en conformité par l'AMA :

Les huit Standards internationaux

L'AMA définit huit standards internationaux qui constituent le pilier de la lutte antidopage. Ces standards couvrent différents aspects et nécessitent la mise en place de structures et de procédures solides par les signataires du Code (pays et organisations sportives).

Liste des interdictions : définit les substances et les méthodes interdites aux athlètes.

Contrôle et enquêtes : établit les protocoles pour les contrôles antidopage inopinés et ciblés, ainsi que pour les enquêtes en cas de suspicion de dopage.

Laboratoires : garantit l'accréditation et le fonctionnement des laboratoires antidopage selon des normes strictes de qualité et d'indépendance.

Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) : encadre l'utilisation de substances interdites pour des raisons médicales avérées.

Protection des renseignements personnels : définit les règles de confidentialité concernant les données collectées lors des contrôles antidopage.

Conformité au Code des signataires (SICCS) : évalue la mise en œuvre effective du Code antidopage par les signataires.

Éducation : encourage la sensibilisation et l'éducation des athlètes, des entraîneurs et du personnel d'encadrement aux dangers du dopage et aux règles antidopage.

Gestion des résultats : définit les procédures de traitement des violations antidopage, des sanctions et des appels.

Normes additionnelles

En complément des huit standards internationaux, l'AMA publie des lignes directrices, des codes et des interprétations plus spécifiques sur des sujets particuliers, tels que les contrôles pendant une pandémie ou les procédures antidopage applicables aux athlètes mineurs.

Processus de surveillance et de conformité

L'AMA suit de près la mise en œuvre du Code antidopage par les signataires. Elle effectue des audits et des évaluations pour identifier les lacunes et s'assure que les pays et les organisations sportives respectent leurs engagements.

Sanctions en cas de non-conformité

Si un signataire ne se conforme pas aux standards de l'AMA, il peut faire l'objet de sanctions progressives. Celles-ci peuvent aller d'un avertissement à une suspension complète de participation aux compétitions internationales, comme c'est actuellement le cas pour la Tunisie.

En résumé, les standards de mise en conformité de l'AMA constituent un cadre global et strict pour la lutte antidopage à l'échelle internationale. Ces standards contribuent à promouvoir un environnement sportif équitable et à protéger l'intégrité du sport.