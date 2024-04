Dans quels pays faut-il un casier judiciaire vierge pour se présenter à la présidentielle ?

Imprimer

Dans de nombreux pays, les candidats à la présidence doivent répondre à certaines exigences pour être éligibles. Si un casier judiciaire vierge n'est généralement pas demandé, on exige souvent l'absence de condamnations pénales, garantissant ainsi l'intégrité et la légitimité des candidats et des processus électoraux.

Parmi ces pays qui imposent cette condition : la France, les États-Unis et le Brésil.





France : En France, les candidats à la présidence doivent fournir une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils n'ont pas été condamnés à certaines peines d'inéligibilité. Cela inclut les condamnations pour des crimes ou délits graves. Cette exigence vise à maintenir l'intégrité du processus électoral en s'assurant que seuls les candidats respectant la loi puissent se présenter à la plus haute fonction de l'État.





États-Unis : Aux États-Unis, bien que les exigences varient d'un État à l'autre, de nombreux États ont des lois qui interdisent aux personnes condamnées pour certains crimes graves de se présenter à des fonctions publiques, y compris la présidence. Ces lois visent à garantir que seuls des individus dignes de confiance et respectueux de la loi puissent occuper des postes de responsabilité politique.





Brésil : Au Brésil, la Constitution stipule que les personnes condamnées par une décision judiciaire confirmée en appel ne peuvent pas se présenter à des élections pendant un certain temps. Cela inclut également l'élection présidentielle. Cette disposition légale vise à garantir que seuls des individus intègres et respectueux de la loi puissent occuper des postes politiques de haut niveau.