Dar El Hout : plongée dans l'Histoire maritime de la Tunisie

La station Océanographique de Salammbô a été créée par décret beylical depuis 1924 selon le modèle courant de l'époque, sous forme de laboratoires pour la recherche, d'un musée pour le public, d'une bibliothèque pour la documentation et d'une collection de référence regroupant les différentes espèces marine.

Cette station fut la première et la plus grande institution d'Afrique et du monde Arabe dans son genre. Grâce au dynamisme de H. Heldt premier Directeur de la Station, la recherche connut alors un grand essor.

Après l'indépendance, ce temple du savoir fut confié aux savants tunisiens, le nom a été changé en Institut National Scientifique et Technique d'Océanographie et de Pêche. Cette période fut caractérisée par la création des annexes de la Goulette et de Sfax et la multiplication des programmes de recherche.

Après 1992, l'institut a été transféré du ministère de l'Agriculture au ministère de la Recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences. Depuis cette date, l'institut s'appelait "l'Institut national des sciences et technologie de la Mer" (INSTM). Le Centre national d'aquaculture de Monastir lui a été annexé en 1996.

L'Institut national des sciences et technologies de la Mer INSTM est actuellement un établissement public à caractère de recherche sous la tutelle du ministère de l'Agriculture.

L'institut mène des programmes de recherche sur des domaines liés à la mer et à ses ressources, tels que la pêche, l'agriculture, l'environnement marin, les technologies de la mer et l'océanographie. Il dispose de plusieurs laboratoires et unités spécialisées dans différents domaines marins et participe à des réseaux nationaux, régionaux et internationaux liés à la mer.

Le musée Dar el Hout est une partie de l'institut et a été construit en 1924 sur un site décrit comme étant un des plus beaux et plus symboliques sites de Tunisie : celui où se trouvent les ruines de ce que fut dans l'antique Carthage, le palais des Suffétes de la Mer. Le musée comporte 11 salles et présente au public les merveilles de la mer dans un cadre pédagogique et spectaculaire.

S1 : La Tunisie pays marin

S2 : La Tunisie et la Méditerranée

S3 : Les Aquariums d'eau douce

S4 : Les Lagunes Tunisiennes

S5 : Migration de l'anguille

S6 : Les Iles et les espèces protégées

S7 : Le littoral

S8 : La communauté d'oiseaux

S9 : Les Techniques de pêche

S10 : Les Poissons

S11 : Les Aquariums d'eau de mer

Dar el Hout est situé à Carthage, en banlieue nord de Tunis, sur l'emplacement de son ancien port punique.

Il s'agit du principal musée tunisien consacré à la mer et est ouvert tous les jours de la semaine sauf le lundi.

Dar El Hout présente des modèles de bateaux de pêche et de ports, des cartes marines, des aquariums d'eau douce et d'eau de mer, ainsi que des expositions sur la Tunisie pays marin, la Tunisie et la Méditerranée, les lagunes tunisiennes, la migration de l'anguille, les poissons, les îles et les espèces protégées, la communauté d'oiseaux et les techniques de pêche.

Le musée Dar El Hout est un lieu d'histoire et de science qui contribue à la conservation du patrimoine maritime national et à la progression de la recherche et du savoir