Le plus grand verger d'oliviers au monde se trouve en Tunisie

Imprimer

Le plus grand verger d'oliviers au monde se trouve en Tunisie, dans la région de Sfax.

Il s'agit de l'Office des terres domaniales de Chaal, qui s'étend sur environ 25 000 hectares

Ce verger est réputé pour sa vaste étendue d'oliviers qui s'étend sur des milliers d'hectares, faisant de la Tunisie l'un des plus grands producteurs d'huile d'olive au monde. Les oliveraies tunisiennes, qui bénéficient d'un climat méditerranéen propice à la culture de l'olivier, sont non seulement impressionnantes par leur taille, mais aussi par la diversité des variétés d'oliviers cultivées, produisant une huile d'olive de qualité renommée à l'échelle mondiale.

La région de Sfax est célèbre pour ses vastes plantations d'oliviers qui s'étendent à perte de vue, créant un paysage pittoresque et emblématique de la campagne tunisienne. Les oliviers de cette région sont soigneusement entretenus par les agriculteurs locaux, qui perpétuent des techniques de culture traditionnelles transmises de génération en génération.

L'importance de l'olivier en Tunisie ne se limite pas seulement à son aspect économique, mais revêt également une importance culturelle et sociale profonde. L'olivier est souvent considéré comme un symbole de paix, de prospérité et de fertilité, et sa culture est ancrée dans l'histoire et les traditions tunisiennes depuis des siècles.

En conclusion, le plus grand verger d'oliviers au monde se trouve en Tunisie, dans la région de Sfax, où des milliers d'hectares d'oliveraies témoignent de l'importance de cette culture pour le pays, tant sur le plan économique que culturel.