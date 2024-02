Neuralink : le premier implant humain installé

Imprimer

Elon Musk, le fondateur milliardaire de Neuralink, a annoncé que le premier implant humain de l'interface cerveau-ordinateur (BCI) de l'entreprise a eu lieu dimanche, et le patient est actuellement en phase de rétablissement.

Les résultats initiaux de l'implantation sont prometteurs, montrant une détection des pics de neurones. Le premier essai clinique humain de Neuralink, connu sous le nom d'étude PRIME (Interface Cerveau-Ordinateur Implantée de Manière Précise par un Robot), vise à évaluer la sécurité et la fonctionnalité de l'implant N1, conçu pour permettre aux personnes atteintes de quadriplégie de contrôler des appareils par la pensée.

L'implant N1 est invisible une fois placé et utilise 1 024 électrodes réparties sur 64 fils, chacun plus fin qu'un cheveu humain, pour enregistrer et transmettre sans fil les signaux cérébraux à une application qui les décode. L'implant est placé chirurgicalement dans une partie du cerveau qui contrôle les mouvements par un robot appelé le Robot R1. L'étude est menée dans le cadre de l'exemption de dispositif expérimental (IDE) accordée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

La technologie BCI de Neuralink vise à aider les personnes paralysées à contrôler des appareils technologiques tels que des curseurs d'ordinateur ou des claviers et pourrait avoir le potentiel de rétablir pleinement les mouvements corporels et d'autres fonctions à l'avenir.

La société n'a pas divulgué la région exacte du cerveau où le dispositif sera implanté, l'hôpital qui a donné son approbation au comité d'éthique institutionnel, ni le nombre de participants qui seront inscrits à l'étude. Les personnes atteintes de quadriplégie due à une lésion de la moelle épinière cervicale ou à une sclérose latérale amyotrophique (SLA) peuvent s'inscrire sur le registre des patients sur le site web de Neuralink.