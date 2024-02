Mort subite des agneaux : que peuvent être les causes ?

Imprimer

La mort subite des agneaux est une cause importante de mortalité dans les élevages ovins. Elle peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente chez les agneaux nouveau-nés. Les causes de la mort subite des agneaux sont multiples, et elles peuvent être classées en deux catégories :

Les causes infectieuses : elles sont les plus fréquentes et elles sont causées par des bactéries, des virus ou des parasites. Les maladies infectieuses les plus courantes qui peuvent entraîner la mort subite des agneaux sont :

La colibacillose : elle est causée par une bactérie appelée Escherichia coli. Elle est la cause la plus fréquente de mortalité des agneaux nouveau-nés.

La pasteurellose : elle est causée par une bactérie appelée Pasteurella multocida. Elle peut affecter les agneaux de tous âges, mais elle est plus fréquente chez les agneaux nouveau-nés.

La pneumonie : elle est causée par une infection des poumons. Elle peut être causée par une bactérie, un virus ou un parasite.

La diarrhée : elle peut être causée par une infection bactérienne, virale ou parasitaire. Elle peut entraîner une déshydratation et un déséquilibre électrolytique, qui peuvent être fatals.

Les causes non infectieuses : elles sont moins fréquentes que les causes infectieuses, mais elles peuvent également être fatales. Les causes non infectieuses les plus courantes de mort subite des agneaux sont :

L'hypothermie : elle est causée par une baisse de la température corporelle. Elle est particulièrement dangereuse chez les agneaux nouveau-nés, qui ont une capacité de thermorégulation limitée.

L'hypocalcémie : elle est causée par une baisse du taux de calcium dans le sang. Elle est courante chez les brebis en lactation, et elle peut entraîner des convulsions et la mort chez les agneaux.

L'ataxie enzootique de l'agneau (AEA) : elle est causée par une carence en cuivre chez la mère. Elle se manifeste par des troubles de la coordination motrice et de l'équilibre, qui peuvent entraîner la mort.

Comment et pourquoi les agneaux meurent-ils subitement ?

Les causes infectieuses de la mort subite des agneaux provoquent une inflammation et une infection des organes vitaux, tels que le cœur, les poumons, les reins et le cerveau. Cette inflammation peut entraîner un dysfonctionnement de ces organes, ce qui peut conduire à la mort.

Les causes non infectieuses de la mort subite des agneaux peuvent également entraîner un dysfonctionnement des organes vitaux. Par exemple, l'hypothermie peut provoquer une insuffisance cardiaque, et l'hypocalcémie peut provoquer des convulsions et un arrêt cardiaque.

Comment prévenir la mort subite des agneaux ?

Il existe plusieurs mesures qui peuvent être prises pour prévenir la mort subite des agneaux, notamment :

Vaccination des brebis contre les maladies infectieuses : cela aidera à protéger les agneaux de la maladie.

Fournir un environnement chaud et sec aux agneaux : cela aidera à prévenir l'hypothermie.

Fournir aux agneaux du colostrum dès que possible : le colostrum est riche en immunoglobulines, qui aideront à protéger les agneaux des infections.

Surveiller attentivement les agneaux pour détecter les signes de maladie : si un agneau présente des signes de maladie, il doit être traité immédiatement.

En prenant des mesures préventives, les éleveurs ovins peuvent contribuer à réduire le taux de mortalité des agneaux.