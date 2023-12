Farhat hachad : parcours d'un leader

Imprimer

Farhat Hached était un leader syndical et activiste tunisien né le 2 février 1914 à El Abassia et assassiné le 5 décembre 1952 près de Radès. Il a joué un rôle majeur dans le mouvement ouvrier et national tunisien. Farhat Hached a fondé l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) en 1946, qui est devenue le principal syndicat du pays. Il a lutté contre le colonialisme français et pour l'indépendance de la Tunisie.

Les événements marquants du parcours de Farhat Hached sont les suivants :

Fondation de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) en 1946 : Farhat Hached a créé cette organisation pour structurer une société civile qui soit partie prenante de la vie politique en Tunisie.

Lutte contre le colonialisme français : Hached a joué un rôle majeur dans la lutte pour l'indépendance de la Tunisie et contre le colonialisme français.

Assassinat et réactions : Farhat Hached a été assassiné par l'organisation terroriste française La Main Rouge le 5 décembre 1952. Son assassinat a provoqué une grande indignation en Tunisie et a renforcé le mouvement indépendantiste.

Commémoration de son assassinat : En 2002, à l'occasion du cinquantenaire de son assassinat, un nouveau mausolée a été construit pour recevoir sa dépouille.

Hommage posthume : Après la révolution de 2011, une place par la Ville de Paris a été dédiée Farhat Hached.

Héritage et influence : Le legs de Farhat Hached dépasse son action syndicale et il est considéré comme un symbole de la résistance et de la lutte pour l'indépendance.

Aujourd'hui, il est toujours vénéré en tant que héros de l'indépendance et du mouvement ouvrier tunisien. Son héritage est célébré à travers des institutions telles que l'Institut Farhat Hached pour la formation syndicale et l'éducation ouvrière, et la Fondation Farhat Hached, qui rassemble des milliers de documents relatifs à sa vie et à son combat.