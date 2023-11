Qui était le premier journaliste de l'Histoire ?

L'histoire du journalisme remonte à plusieurs siècles. Dès le XVe siècle, les "occasionnels" apparaissent en France, sous forme de plaquettes ou de placards, pour annoncer les grands événements et les faits divers. Cependant, c'est Théophraste Renaudot, médecin de Louis XIII, qui est considéré comme étant le père de la presse française en 1612 il rédigea un traité "sur la condition des pauvres" qu'il eut la bonne idée d'envoyer à Marie de Médicis, ce qui lui permit d’obtenir le titre de "médecin ordinaire" du roi Louis XIII. En 1631 il crée le premier périodique d'information français, la Gazette, qui est le premier journal à diffuser les grandes décisions gouvernementales. Renaudot a également créé le premier journal de petites annonces, la Feuille du bureau d'adresses, pour donner davantage d'écho à son initiative. En Angleterre, Nathaniel Butter publie le premier journal, le Weekly News, en 1622 à Londres.

Au cours du XIXe siècle, la presse se développe en France et devient un canal d'information de masse. De nouveaux dispositifs économiques et des formes éditoriales inédites bouleversent les modalités de la communication. Ainsi, la période qui court de la monarchie de Juillet à 1914 est appelée "Civilisation du journal". Le métier de journaliste évolue vers 1885 avec l'émergence du modèle rédactionnel anglo-saxon et d'une professionnalisation de la transmission de l'information. Les figures du journaliste, puis du grand reporter, apparaissent, ainsi que des formes nouvelles, comme l'interview.

Le journalisme de terrain naît dans les décennies 1890-1910, fondé non plus sur les seules qualités de l'esprit et de l'écriture, mais sur des valeurs et un engagement. Le journalisme engagé a pour figure Albert Londres, qui raconte la face cachée du monde. Ses reportages ont beaucoup de succès et il est considéré comme celui qui a fondé le journalisme reconnu et respecté.

Aujourd'hui, la presse est un élément clé de la société, et les journalistes jouent un rôle crucial dans la transmission de l'information. Les journaux ont une marge de liberté lorsqu'ils ne sont pas tenus financièrement, mais 70 % des informations proviennent d'une agence d'information, comme l'AFP, en Frabce ou la Tap en Tunisie, et seulement 30 % des informations sont la matière originale du journaliste, comme les reportages.