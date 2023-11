Qu'est-ce que le réseau Starlink ?

Imprimer

Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX, fondée par Elon Musk en 2002. Il s'appuie sur une constellation comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d'internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que l'orbite géostationnaire, car elle permet de diminuer la latence (le temps de réponse) en la faisant passer de 600 ms à environ 20 ms. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 3.200 satellites opérationnels fin 2023.

Le but principal du projet Starlink est de proposer une connexion Internet en haut débit dans des zones géographiques spécifiques telles que les zones reculées, rurales ou difficiles d’accès. Avant de souscrire à une offre Internet de Starlink, il faut dans un premier temps, tester son éligibilité directement sur le site Internet de l’opérateur international. Le kit Starlink comprend une antenne Starlink, un socle d’installation au sol (base), un routeur Wi-Fi doté d’un port Ethernet, un bloc d’alimentation, un câble Starlink de 15,2 m et un câble CA de 1,8 m, ainsi qu'un trépied.

Starlink est le premier et le plus grand réseau de satellites utilisant une orbite terrestre basse pour fournir une connexion Internet capable de prendre en charge le streaming, les jeux en ligne et les téléchargements. La viabilité économique de Starlink dépend notamment du coût de fabrication et de mise en orbite des satellites. SpaceX utilise ses lanceurs Falcon 9 pour déployer sa constellation à des coûts fortement réduits grâce à la ré-utilisabilité de ce lanceur et à la compacité des satellites, ce qui permet de placer en orbite 50 à 60 de ces engins à chaque lancement. Plusieurs sociétés concurrentes ont prévu de mettre en service des constellations analogues, comme OneWeb.

Starlink est disponible dans une cinquantaine de pays, dont la France où il compte déjà plus de 10. 000 abonnés. Starlink se focalise surtout sur les pays riches et bien équipés, notamment en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Les offres de Starlink sont assez coûteuses en comparaison avec d'autres moyens d'accès à Internet, en particulier l'abonnement à la fibre optique. Les abonnements sont de 150 $ par mois pour un accès régional ou de 200 $ par mois pour un accès mondial. De plus, Starlink exige un paiement initial de 599 $ à 2.500 $ pour le matériel.