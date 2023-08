Qui est Evguéni Prigojine, l'homme derrière Wagner

Dans l'ombre du monde géopolitique, il existe souvent des individus mystérieux qui jouent un rôle crucial sans attirer l'attention du grand public. Evguéni Prigojine, également connu sous le nom de "l'homme derrière Wagner", est l'un de ces acteurs discrets mais puissants. Né en 1961 à Saint-Pétersbourg, en Russie, Prigojine est un homme d'affaires et un homme politique qui a gagné en notoriété grâce à son implication dans une série d'activités liées à la sécurité, au renseignement et à la géopolitique.

La première chose à noter est le surnom "Wagner", qui est en réalité le nom d’un groupe de mercenaires privée russophone, officiellement connue sous le nom de Groupe Wagner. Cette entité est devenue célèbre pour son rôle dans des conflits en Ukraine, en Syrie et en Afrique, où elle aurait été utilisée pour soutenir les intérêts russes de manière indirecte. Evguéni Prigojine a été identifié comme le cerveau financier derrière cette organisation, bien qu'il nie toute implication directe.

Prigojine est également lié au Kremlin et au président russe Vladimir Poutine. Il est souvent décrit comme un proche confident de Poutine et aurait été chargé de missions sensibles par le gouvernement russe. Cette proximité avec le pouvoir a suscité des spéculations sur son rôle précis au sein de l'appareil d'État russe, bien que les détails restent flous.

Outre ses activités géopolitiques, Prigojine est un homme d'affaires prospère. Il est le fondateur et le propriétaire d'un groupe de sociétés, dont certaines sont impliquées dans la restauration, la sécurité privée et les médias. L'un de ses projets les plus connus est la "Fabrique de Troll", une usine de désinformation présumée qui aurait été utilisée pour influencer l'opinion publique sur Internet, tant en Russie qu'à l'étranger.

L'homme derrière Wagner reste un personnage énigmatique. Il est rarement vu en public et n'accorde que très peu d'interviews. Son influence dans les coulisses du pouvoir russe et ses activités controversées suscitent de nombreuses questions quant à son rôle réel dans la politique internationale. Certains le voient comme un acteur clé dans la poursuite des intérêts russes à l'étranger, tandis que d'autres le considèrent comme un homme d'affaires opportuniste cherchant à exploiter les ressources et les situations politiques pour son propre bénéfice.

En fin de compte, Evguéni Prigojine demeure un personnage complexe et insaisissable, dont le rôle dans les affaires mondiales continue d'intriguer et de susciter la curiosité.