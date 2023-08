Le premier code de la route de l'Histoire

Le concept de "code de la route" est une idée relativement moderne qui a évolué au fil du temps, et il n'y avait pas de codes de la route formels dans les civilisations anciennes. Les premières lois écrites sur la circulation routière datent d'environ 2500 av. J.-C. en Mésopotamie, mais ces lois étaient plus des directives générales pour la conduite qu'un code formel de règles.

Dans l'Antiquité grecque et romaine, il n'y a pas non plus de codes de la route formels. Au lieu de cela, les conducteurs étaient attendus à utiliser leur propre jugement et à suivre les normes sociales lors de la conduite. Par exemple, les chariots étaient attendus à céder le passage aux piétons et aux autres véhicules, et à rouler à une vitesse raisonnable.

Chez les anciens Égyptiens, y compris pendant l'époque des Pharaons, il n'y avait pas de code de la route tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cependant, la circulation routière était réglementée d'une certaine manière pour faciliter les déplacements et le transport de marchandises dans le royaume.

Les routes en Égypte ancienne étaient principalement utilisées pour le transport, en particulier pour acheminer les matériaux de construction pour les monuments et les temples. Ces routes étaient larges et bien entretenues, facilitant les déplacements pour les chariots tirés par des chevaux, des ânes ou des bœufs. Les routes principales reliaient les différentes villes et régions du royaume.

Il y avait des responsables du contrôle des routes appelés "gardiens des routes". Leur rôle était de s'assurer que les routes étaient en bon état et qu'il n'y avait pas d'obstacles ou de dangers sur les voies de circulation. Ils pouvaient également réglementer le trafic pour éviter les embouteillages et assurer la sécurité des voyageurs.

Les déplacements étaient également régis par des systèmes de permissions et de taxes. Par exemple, les commerçants qui utilisaient les routes pour transporter des marchandises devaient souvent payer des taxes sur les produits transportés.

Le premier code de la route de l'histoire a été établi en Grande-Bretagne en 1839. Il a été créé par un pionnier de l'automobile et de l'éclairage au gaz, Sir John Peake Knight. Confronté à la problématique de la sécurité routière en raison de la croissance du trafic hippomobile, Sir Knight a élaboré un ensemble de règles pour réglementer la circulation et prévenir les accidents.

Le code de la route de 1839 était assez simple et comportait seulement quelques règles de base. Voici quelques-unes de ces règles :

• Les véhicules devaient circuler à gauche de la route.

• Les conducteurs devaient ralentir en passant par des villages ou des zones habitées.

• Les conducteurs devaient faire usage d'une lanterne la nuit pour signaler leur présence.

• Les conducteurs devaient faire preuve de prudence et éviter tout comportement imprudent qui pourrait mettre en danger les autres usagers de la route.

Il est important de noter que le code de la route de 1839 était principalement destiné aux conducteurs de véhicules hippomobiles, tels que les calèches et les chariots. Avec l'avènement de l'automobile au début du XXe siècle, les codes de la route ont été progressivement adaptés et élargis pour répondre aux nouvelles réalités de la circulation motorisée. Aujourd'hui, les codes de la route sont complexes et comprennent des règles détaillées pour réglementer la circulation des véhicules à moteur, des piétons et des autres usagers de la route.