Comment contourner la censure de Facebook et autres sites internet

Visiblement, l’idée de censurer Facebook fait son chemin en Tunisie. Elle a été lancée il y a quelques mois par l’ancien gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh, et, hier mardi 11 juillet, le président de la République a évoqué la censure d’un réseau social avec son ministre des Technologies de la Communication. Si le ministère applique la censure de Facebook en Tunisie, cette censure demeure toutefois contournable par des moyens détournés. La législation tunisienne n’est pas très claire en la matière et on ne sait pas vraiment si l’adoption de ces moyens détournés est légale ou pas.

Techniquement, parmi les solutions qui existent pour contourner la censure de Facebook et de n’importe quel site web, nous vous présentons celles-ci :

Réseau privé virtuel (VPN) : Un VPN peut vous aider à masquer votre véritable adresse IP en acheminant votre trafic Internet via un serveur situé dans un pays où Facebook n'est pas censuré. Cela vous permet d'accéder à Facebook en contournant les restrictions. Recherchez des fournisseurs de VPN réputés et choisissez-en un qui offre des serveurs dans des pays non soumis à la censure. Le logiciel antivirus Kaspersky propose l’option VPN parmi ses produits.

Proxy web : Les proxys web agissent comme des intermédiaires entre votre navigateur et le site web que vous souhaitez visiter. Ils peuvent masquer votre adresse IP d'origine et vous permettre d'accéder à Facebook en contournant la censure. Cependant, les proxys web gratuits peuvent ne pas être fiables et peuvent présenter des risques pour votre sécurité en ligne. Ils ralentissent énormément la connexion, par ailleurs.

Réseau Tor : Le réseau Tor est un réseau décentralisé qui peut aider à protéger votre confidentialité et votre anonymat en ligne. Il peut également vous aider à contourner la censure en faisant rebondir votre trafic Internet à travers un réseau de nœuds gérés par des volontaires dans le monde entier. Cependant, gardez à l'esprit que l'utilisation de Tor peut ralentir votre connexion Internet.

Réseaux privés décentralisés : Certains réseaux privés décentralisés, tels que ZeroNet ou Freenet, utilisent la technologie peer-to-peer pour héberger des sites web de manière décentralisée. Ces réseaux peuvent contourner la censure, car ils ne reposent pas sur une infrastructure centralisée.

DNS alternatifs : Les fournisseurs de services Internet (FSI) peuvent bloquer l'accès à Facebook en manipulant les serveurs DNS. Dans ce cas, vous pouvez essayer d'utiliser des serveurs DNS alternatifs pour accéder à Facebook. Des services tels que Google Public DNS, OpenDNS ou Cloudflare DNS offrent des alternatives à votre serveur DNS par défaut.

Réseau Mesh : Un réseau Mesh est un réseau décentralisé où les appareils connectés se relient directement les uns aux autres sans passer par une infrastructure centralisée. Cela permet de contourner les blocages imposés par les fournisseurs d'accès Internet.

Tunnel SSH : Si vous avez accès à un serveur en dehors de la Tunisie qui n'est pas soumis à la censure de Facebook, vous pouvez configurer un tunnel SSH pour acheminer votre trafic via ce serveur. Cela nécessite des connaissances techniques et l'accès à un serveur externe.

Application mobile : Si l'accès à Facebook est bloqué uniquement sur les navigateurs Web, vous pouvez essayer d'utiliser l'application mobile Facebook via une connexion de données mobiles ou un réseau Wi-Fi différent de celui fourni par votre fournisseur d'accès Internet.

Il est important de noter que les méthodes de contournement de la censure peuvent être catégorisées comme des activités illégales. Il est plus que probable que le ministère rappelle les textes de loi qui pourraient s’appliquer à ces méthodes de contournement si jamais ces textes existent. Il faut donc s’assurer de comprendre les lois et les conséquences potentielles avant de choisir une méthode de contournement. En outre, le gouvernement peut prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la censure et bloquer ces méthodes alternatives.