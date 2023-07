D'où vient le mot canicule ?

La canicule, cette période de chaleur intense qui étreint nos étés, est un phénomène bien connu dans de nombreuses régions du monde. Mais d'où vient ce terme "canicule" ? Quelle est son origine et sa signification ? Dans cet article, nous allons explorer l'étymologie de ce mot et découvrir son lien avec le ciel et le chien.

Le lien avec le ciel :

L'étymologie du mot "canicule" nous ramène à l'astronomie et à la constellation du Grand Chien, également connue sous le nom de Canis Major en latin. Cette constellation est l'une des plus brillantes et des plus reconnaissables du ciel nocturne. Elle abrite l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante après le soleil.

Les anciens Romains associaient Sirius à la chaleur extrême de l'été. Ils pensaient que lorsque l'étoile Sirius se levait et se couchait avec le soleil, elle renforçait la chaleur estivale, provoquant ainsi la canicule. C'est pourquoi le terme "canicula" a été utilisé pour décrire cette période brûlante de l'année.

Le lien avec le chien :

Le mot "canicule" tire également son origine du mot latin "canis", qui signifie chien. Cette référence canine est due à la proximité de la constellation du Grand Chien avec la constellation d'Orion, représentant le célèbre chasseur de la mythologie grecque.

Le chien était considéré comme le fidèle compagnon d'Orion, et sa présence dans le ciel était étroitement liée à la constellation du Grand Chien. Ainsi, le terme "canicula" faisait également référence au chien, renforçant l'idée d'une chaleur ardente qui accompagne cette période estivale.

Évolution du terme :

Au fil du temps, le mot latin "canicula" a évolué dans différentes langues pour devenir "canicule" en français, "canícula" en espagnol, "canicola" en italien et "canicular" en anglais. Ces variations conservent toutes l'idée de chaleur intense associée à l'été.