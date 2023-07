Les vagues de chaleur les plus importantes de l'Histoire

Les vagues de chaleur historiques ont eu un impact important sur la santé et la société. Voici un aperçu de quelques-unes des vagues de chaleur les plus meurtrières de l'histoire :

• Canicule de 1911 en Europe: En 1911, une vague de chaleur a frappé l'Europe, faisant plus de 40 000 morts.

Les températures ont atteint des niveaux "à peine supportables" dans de nombreuses villes européennes

• Canicule de 2003 en Europe: En 2003, une vague de chaleur a frappé l'Europe, faisant plus de 70 000 morts

Les températures ont atteint des niveaux record dans de nombreuses villes européennes, atteignant jusqu'à 44 degrés Celsius

• Canicule de 1936 aux États-Unis: En 1936, une vague de chaleur a frappé les États-Unis, faisant plus de 5 000 morts

Les températures ont atteint des niveaux record dans de nombreuses villes américaines, atteignant jusqu'à 50 degrés Celsius

• Canicule de 2010 en Russie: En 2010, une vague de chaleur a frappé la Russie, faisant plus de 50 000 morts

Les températures ont atteint des niveaux record dans de nombreuses villes russes, atteignant jusqu'à 44 degrés Celsius

Ces vagues de chaleur ont eu un impact important sur la santé et la société, et ont mis en évidence la nécessité de se préparer aux vagues de chaleur. Les villes peuvent mettre en place des plans d'urgence et des mesures d'adaptation pour faire face aux vagues de chaleur, et les individus peuvent prendre des mesures pour se protéger de la chaleur, comme boire beaucoup d'eau et rester à l'ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée