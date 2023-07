L'impact du réchauffement climatique sur la santé humaine

Imprimer

Le réchauffement climatique a un impact significatif sur la santé humaine. Voici quelques exemples des effets sur la santé causés par le changement climatique :

• Coups de chaleur : Les températures plus élevées augmentent le risque de coups de chaleur. Cela peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, des étourdissements, des évanouissements, voire la mort dans les cas les plus graves. Les personnes âgées, les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques et les travailleurs exposés à des conditions extérieures sont particulièrement vulnérables.

• Maladies infectieuses : Le climat chaud peut influencer la propagation de maladies transmises par des vecteurs tels que les moustiques et les tiques. Par exemple, les zones géographiques propices à la propagation de la dengue, du paludisme et de la maladie de Lyme peuvent s'étendre à mesure que les températures augmentent, exposant ainsi davantage de personnes à ces maladies.

• Maladies respiratoires : Les vagues de chaleur et les conditions météorologiques extrêmes peuvent aggraver la pollution de l'air. Cela peut entraîner une augmentation des maladies respiratoires, comme l'asthme, ainsi que des exacerbations de troubles pulmonaires chroniques tels que la bronchite et l'emphysème.

• Maladies liées à l'eau : Les températures plus élevées peuvent influencer la qualité de l'eau potable et la propagation de maladies d'origine hydrique. Par exemple, la chaleur favorise la prolifération de bactéries potentiellement nocives dans les systèmes d'eau douce et augmente le risque de maladies telles que la diarrhée, le choléra et la leptospirose.

• Stress thermique : Les travailleurs exposés à des conditions de chaleur extrême sont plus susceptibles de souffrir de stress thermique, ce qui peut entraîner des problèmes de santé graves, voire la mort. Cela concerne notamment les travailleurs agricoles, les ouvriers du bâtiment et les personnes travaillant à l'extérieur.

Il est important de noter que ces effets sur la santé humaine sont interconnectés et peuvent être exacerbés par d'autres facteurs tels que la pauvreté, l'accès limité aux soins de santé et les disparités sociales. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux effets du réchauffement climatique sont des mesures cruciales pour protéger la santé des populations face à ces défis