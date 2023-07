Qu'est ce qu'un autodafé ?

"Autodafé" est un terme d'origine espagnole qui désigne une pratique historique consistant à brûler publiquement des livres ou d'autres objets considérés comme hérétiques, blasphématoires ou contraires à une idéologie dominante. Cette pratique était souvent liée à des périodes de persécution religieuse ou politique, où les autorités cherchaient à réprimer des idées ou des croyances jugées menaçantes.

L'autodafé était utilisé comme un acte symbolique de pouvoir et de contrôle, visant à éliminer toute forme d'opposition ou de dissidence. Il avait pour objectif d'intimider et de manipuler la population en faisant disparaître les idées considérées comme dangereuses pour le statu quo.

L'histoire de l'autodafé remonte à plusieurs siècles et est étroitement liée à des périodes de persécution religieuse et politique. Voici un aperçu de son évolution à travers l'histoire :

-Moyen Âge : Les autodafés ont été pratiqués par l'Église catholique romaine pendant l'Inquisition médiévale aux XIIe et XIIIe siècles. L'objectif principal était de lutter contre l'hérésie et d'éliminer les écrits considérés comme hérétiques. Les livres et les écrits jugés contraires à la doctrine de l'Église étaient brûlés publiquement, souvent accompagnés de l'exécution des hérétiques.

-Inquisition espagnole : L'autodafé est devenu plus largement connu pendant l'Inquisition espagnole, qui a commencé au XVe siècle et s'est étendue jusqu'au XVIIIe siècle. L'Inquisition espagnole avait pour but de maintenir l'orthodoxie religieuse catholique et de traquer les conversos (juifs convertis au christianisme) et les moriscos (musulmans convertis au christianisme) soupçonnés de pratiquer leur ancienne religion en secret. Les autodafés étaient des événements publics spectaculaires où des personnes condamnées pour hérésie étaient brûlées vives, et des milliers de livres hérétiques étaient également détruits.

-Allemagne nazie : Pendant le régime nazi en Allemagne dans les années 1930 et 1940, les autodafés ont été utilisés pour brûler des livres considérés comme non conformes à l'idéologie nazie. Les nazis ont organisé des autodafés à travers le pays, notamment en mai 1933, lorsque des milliers de livres écrits par des auteurs juifs, des communistes, des socialistes et d'autres intellectuels critiques envers le régime ont été brûlés sur des bûchers.

Bien que cette pratique soit souvent associée à des périodes historiques telles que l'Inquisition espagnole, la Révolution culturelle chinoise ou le régime nazi, elle continue malheureusement à se produire dans le monde d'aujourd'hui.

Voici quelques-uns des plus gros autodafés de ces dernières années :

• En 2019, le gouvernement chinois a ordonné la destruction de plus de 65.000 livres dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le cadre de sa répression contre les minorités ethniques et religieuses.

• En 2018, le gouvernement hongrois a brûlé des livres considérés comme "contraires aux valeurs nationales" dans une campagne de promotion de la "culture nationale".

• En 2017, des militants de l'extrême droite américaine ont organisé un rassemblement à Charlottesville, en Virginie, où ils ont brûlé des livres et des drapeaux.

• En 2015, l'État islamique a brûlé des milliers de livres dans la ville irakienne de Mossoul, y compris des manuscrits rares et des livres de la bibliothèque de l'université de la ville.

Ces actes de destruction sont profondément préoccupants et témoignent de la persistance de l'intolérance et de l'ignorance dans le monde d'aujourd'hui. Il est important de défendre la liberté d'expression et de protéger la diversité des idées et des perspectives.

La reconnaissance et le respect de la liberté intellectuelle sont essentiels pour promouvoir une société ouverte et démocratique.