Qui sont Laurel et Hardy ?

Imprimer

Laurel et Hardy, également connus sous le nom de Stan Laurel et Oliver Hardy, étaient un célèbre duo comique du cinéma américain. Stan Laurel, né le 16 juin 1890 en Angleterre, était connu pour son humour visuel, ses mimiques comiques et sa maladresse. Oliver Hardy, né le 18 janvier 1892 aux États-Unis, était reconnu pour son apparence imposante et son jeu d'acteur comique.

Ils ont commencé leur carrière ensemble dans les années 1920, d'abord au sein du studio de comédie muette Hal Roach. Leur style unique de comédie repose sur des gags physiques, des situations loufoques et des jeux de mots visuels. Laurel jouait souvent le rôle du maladroit et du naïf, tandis que Hardy interprétait le personnage autoritaire et imposant qui essayait de garder le contrôle de la situation.

Le duo Laurel et Hardy est devenu extrêmement populaire dans le monde entier grâce à leur transition réussie vers le cinéma sonore dans les années 1930. Ils ont joué dans de nombreux courts métrages comiques et longs métrages, dont certains sont devenus des classiques du genre, tels que "Les Deux Larrons" (The Music Box, 1932) qui leur a valu un Oscar du meilleur court métrage.

Leur style comique unique, leur chimie sur scène et leur capacité à faire rire le public avec des situations comiques simples ont fait d'eux l'un des duos comiques les plus aimés de l'histoire du cinéma. Leurs films sont toujours appréciés aujourd'hui et leur influence sur la comédie perdure

"Laurel était le cerveau du couple, oui. Laurel était payé pratiquement le double de Hardy. Et Hardy reconnaissait volontiers que Laurel lui était supérieur sur le plan intellectuel.

Hardy était un personnage extrêmement chaleureux qui aimait beaucoup les relations humaines. Alors que Laurel était peut-être parfois un peu difficile à vivre. Laurel, c’est quelqu’un qui ne raisonne pas comme un être humain.

Je me rappelle d’une séquence dans Way Out West où Laurel est enfermé dans un placard et Hardy le cherche partout, ne le trouve pas. Il finit par ouvrir la porte, le trouve dans le placard et lui dit : “Mais pourquoi tu n’as pas appelé ?” Laurel lui dit : “Il faisait tellement noir que j’ai pensé que tu ne m’entendrais pas.” Je trouve ça merveilleux. Ça définit tout à fait la personnalité de Laurel qui est d’un autre monde" Leur biographe Roland Lacourbe.

Malheureusement, la carrière de Laurel et Hardy a connu un déclin dans les années 1940 et 1950, et ils ont cessé de travailler ensemble à la fin des années 1950. Stan Laurel est décédé le 23 février 1965, et Oliver Hardy est décédé le 7 août 1957.

Laurel et Hardy restent des icônes de la comédie et leur héritage continue de divertir et d'inspirer les générations suivantes d'acteurs et de comédiens