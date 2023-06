Le programme Erasmus +, de quoi s'agit-il ?

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a révélé un programme de coopération avec la Tunisie lors de sa visite effectuée le 11 juin 2023 dans le pays.

Le programme comprend dans son cinquième point, le soutien aux étudiants tunisiens et aux jeunes compétences tunisiennes en leur offrant des opportunités dans les pays de l'Union européenne en allouant une fenêtre spécifique à la Tunisie dans le programme Erasmus+, avec une allocation de dix millions d'euros à cette fin.

Erasmus+ est un programme de l'Union européenne (UE) qui soutient l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Lancé en 2014, il est le successeur du programme précédent appelé "Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie" (Programme LLP). Le programme Erasmus+ vise à renforcer les compétences, l'employabilité, l'inclusion sociale et la dimension internationale des individus et des institutions dans les pays participants.

Le programme Erasmus+ offre des opportunités d'apprentissage et de mobilité à divers groupes, notamment les étudiants de l'enseignement supérieur, les enseignants, les formateurs, les jeunes, les professionnels de l'éducation et de la formation, ainsi que les organisations actives dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.

Les principales actions du programme Erasmus+ comprennent :

• Mobilité des étudiants : Le programme offre des bourses pour permettre aux étudiants de l'enseignement supérieur d'effectuer une période d'études ou de stage à l'étranger dans un pays participant à Erasmus+. Cela favorise l'échange interculturel, l'amélioration des compétences linguistiques et l'élargissement des horizons académiques et personnels

• Mobilité des enseignants, des formateurs et des professionnels : Les enseignants, les formateurs et les professionnels de l'éducation et de la formation ont également la possibilité de participer à des périodes de formation, d'enseignement ou d'observation à l'étranger dans le cadre d'Erasmus+. Cela favorise l'échange de bonnes pratiques, le développement professionnel et la coopération entre institutions.

• Projets de partenariat : Erasmus+ soutient les projets de partenariat entre les établissements d'enseignement, les organismes de formation, les organisations de jeunesse et les acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Ces projets favorisent la coopération, l'innovation et l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.

• Projets de coopération internationale : Le programme soutient également les projets de coopération entre les pays participants à Erasmus+ et les pays partenaires du monde entier. Cela permet d'établir des liens et de promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences à l'échelle internationale.

Erasmus+ offre également des opportunités de financement pour d'autres initiatives, telles que les alliances de la connaissance, les initiatives de réforme des politiques, les initiatives de renforcement des capacités et les initiatives de soutien à la réforme.

Il convient de noter que les détails spécifiques du programme, y compris les conditions d'éligibilité, les critères de sélection et les modalités de candidature, peuvent varier d'un pays à l'autre et d'une action à l'autre.