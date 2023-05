La journée internationale de la liberté de la presse

Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations-Unies en 1993, en réponse à la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l'Unesco en 1991. La Déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias a été adoptée lors d'une conférence de l'Unesco03-05-2023 en Namibie en 1991, qui a réuni des représentants de gouvernements, d'organisations de médias et de journalistes africains.

La Déclaration de Windhoek appelait à la promotion d'une presse libre, pluraliste et indépendante en Afrique et dans le monde entier, et soulignait l'importance de la liberté de la presse pour la démocratie et le développement. La déclaration a également encouragé les gouvernements, les organisations de médias et les journalistes à travailler ensemble pour renforcer la liberté de la presse et à garantir que les journalistes puissent exercer leur métier sans crainte de persécution ou de représailles.

La Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque année le 3 mai pour commémorer la Déclaration de Windhoek et pour rappeler l'importance de la liberté de la presse dans la promotion de la transparence, de la responsabilité et de la démocratie. La journée est également l'occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur métier et de rappeler aux gouvernements leur responsabilité de protéger la liberté de la presse et de garantir un environnement sûr et favorable pour les journalistes