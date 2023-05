Les jeux olympiques sont-ils apolitiques ?

Les Jeux olympiques ont toujours été un événement controversé en matière de politique. Bien que la Charte olympique stipule que les Jeux olympiques sont apolitiques, de nombreux événements historiques ont montré que la politique a souvent joué un rôle important dans les Jeux olympiques. L'exemple le plus frappant est peut-être celui des Jeux olympiques de Berlin en 1936, organisés par le régime nazi d'Adolf Hitler.

Malgré les protestations internationales, Hitler a utilisé les Jeux olympiques de Berlin pour promouvoir l'idéologie nazie et pour présenter l'Allemagne comme une grande puissance mondiale. Des symboles nazis, tels que la croix gammée, ont été omniprésents dans les stades et les infrastructures olympiques. Les athlètes juifs ont été exclus de l'équipe allemande et les spectateurs noirs ont été séparés du reste du public.

Le régime nazi a également utilisé les Jeux olympiques pour propager sa propagande. Les Jeux ont été diffusés à la radio dans toute l'Allemagne et ont été suivis par des millions de personnes dans le monde entier. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été soigneusement orchestrées pour impressionner les visiteurs étrangers et pour glorifier le régime nazi.

Cependant, malgré les efforts du régime nazi pour utiliser les Jeux olympiques pour promouvoir son idéologie, de nombreux athlètes ont utilisé l'événement pour faire passer des messages de paix et d'unité. Jesse Owens, un athlète noir américain, a remporté quatre médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin, contredisant ainsi les théories nazies sur la supériorité de la race aryenne.

Aussi, les boycotts des Jeux olympiques ont été utilisés comme un moyen de protester contre des politiques et des actions gouvernementales. Par exemple, en 1980, les États-Unis ont boycotté les Jeux olympiques de Moscou pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, et en 1984, l'Union soviétique a boycotté les Jeux olympiques de Los Angeles en représailles.

En outre, les Jeux olympiques ont également été utilisés pour promouvoir des agendas politiques ou sociaux. Les organisateurs des Jeux olympiques ont souvent utilisé l'événement pour promouvoir des causes telles que la paix, la tolérance, l'égalité et l'environnement.

Dans l'ensemble, bien que la Charte olympique énonce l'apolitisme des Jeux olympiques, il est difficile de nier que la politique a souvent joué un rôle dans l'histoire des Jeux olympiques