Quels pays accordent facilement le visa Schengen?

Vous souhaitez vous rendre dans un ou plusieurs pays Schengen pour un court séjour? votre nationalité requiert de demander un visa Schengen ?

26 pays Schengen se partagent Pour obtenir ce visa unifié, vous devez déposer une demande auprès de la mission diplomatique (ambassade, consulat ou service extérieur habilité) du pays où votre séjour sera la destination principale. Elle est le décideur lors de la délivrance des visas. Si vous prévoyez de visiter plus d'un pays Schengen, vous devez demander le pays où vous séjournerez le plus longtemps.

Cependant, obtenir un visa n'est pas aussi simple qu'il y paraît.

En effet, il convient de noter que la délivrance d'un visa Schengen n'est pas automatique et est plus facile dans certains États membres Schengen que dans d'autres.

Suivez notre guide pour découvrir quels pays peuvent livrer plus facilement ce précieux sésame.

Chiffres relatifs aux 26 pays de l'espace Schengen* :

En 2020, 2,5 millions de visas Schengen (court séjour) ont été accordés sur les 2,9 millions de demandes (tous pays Schengen confondus).

En 2019 : les 26 pays de l’espace Schengen avaient octroyé 15 millions de visas Schengen. Une baisse significative qui s’explique notamment par la pandémie de Covid-19 qui a impacté les flux migratoires et les déplacements

En 2020, le taux de refus de demande de visa Schengen s’élève à 13,6% (plus élevé qu’en 2019 : 9,9%) (tous pays Schengen confondus)

En 2020, les 5 pays qui ont déposé le plus de demandes :

1 - Russie

2 - Turquie

3 - Chine

4 - Maroc

5 - Inde

En 2020, les 5 pays Schengen qui ont traité le plus de demandes :

1 - France

2 - Allemagne

3 - Espagne

4 - Italie

5 - Tchéquie

* chiffres publiés en 2021 sur le site officiel de la Commission européenne

FOCUS : chiffres sur la délivrance de visa par la France*

En 2021, la France a délivré un total de 733.069 visas (hausse de 2,3% par rapport à 2020)

La délivrance par la France de visas long séjour a connu une augmentation (+54,2 % par rapport à 2020)

Mais le nombre de visas Schengen de court séjour délivré par la France en 2021 accuse une baisse (-10,16 % par rapport à 2020)

Top 4 des pays auxquels la France a délivré le plus grand nombre de visas en 2021

1 - Maroc

2 - Algérie

3 - Arabie saoudite

4- Tunisie

* chiffres publiés en janvier 2022 par (DGEF) direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur.

Si en 2021, la France a effectivement octroyé le plus grand nombre de visas Schengen aux demandeurs du Maroc, d’Algérie et de Tunisie, les choses ont drastiquement changeé pour les ressortissants originaires de ces 3 pays du Maghreb.

En effet, le 28 septembre 2021, le porte-parole du gouvernement français a annoncé au micro d’Europe 1 que la France avait l’intention de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard de ces ressortissants et de réduire le nombre de visas délivrés (réduction de 50% de visas accordés pour les Algériens et les Marocains et réduction de 33% pour les Tunisiens).

Une mesure envisagée par le chef de l’État qui s’explique, selon le porte-parole du gouvernement, par le fait que "ces pays refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière" sur le territoire français.

Les pays qui délivrent le plus facilement un visa Schengen

Selon les dernières statistiques publiées sur site de la Commission européenne, 6 pays membres de l’espace Schengen ont affiché un taux de refus de délivrance de visa Schengen inférieur ou égal à 4% en 2020. Un pourcentage encourageant lorsqu’on sait qu’il s’élève à plus de 13% pour l’ensemble des États Schengen.

L’Estonie. Avec le taux de refus de délivrance de visa le plus bas (1,5%)

La Lituanie. Le pays le plus au sud des États baltes a délivré 65.172 visas Schengen, en 2020, et a débouté seulement 2,1% des demandes.

La Finlande.

Ce pays nordique affiche un taux de refus de délivrance de visa Schengen très peu élevé : 3,7%. En 2020, la Finlande a accordé 137.536 visas Schengen de court séjour.

l’Islande et la Slovaquie. Ces deux pays Schengen ont refusé 4% des demandes de visa qui ont été déposées auprès de leurs représentations à l’étranger

Il est à noter que le Luxembourg, l’un des plus petits pays d’Europe, affiche aussi un taux de refus peu élevé (5,2%).