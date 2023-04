La première grève de l'Histoire

La première grève de l'Histoire connue a eu lieu en Égypte ancienne, il y a environ 4 000 ans. Les travailleurs égyptiens ont refusé de travailler pendant trois jours pour protester contre la baisse de leur salaire.

L'histoire de la grève remonte à l'époque où les travailleurs égyptiens construisaient les pyramides et autres monuments colossaux pour les pharaons. Les travailleurs étaient principalement des paysans qui travaillaient pendant les mois d'inactivité agricole. Ils étaient soumis à une surveillance stricte et leur travail était payé en nourriture et en biens plutôt qu'en espèces.

Lorsque les travailleurs ont appris que leur ration de nourriture était réduite, ils ont décidé de se mettre en grève. Ils ont cessé de travailler et ont protesté contre leurs employeurs. Les pharaons ont essayé de négocier avec les travailleurs, mais les travailleurs ont refusé de reprendre le travail tant que leurs salaires ne seraient pas rétablis.

La grève a duré trois jours et a été suivie par un accord entre les travailleurs et les pharaons. Les travailleurs ont reçu une compensation pour les salaires perdus pendant la grève, ainsi qu'une augmentation de leur salaire.

Cette première grève de l'histoire a jeté les bases de la lutte pour les droits des travailleurs et a montré que la protestation collective pouvait avoir un impact sur les conditions de travail. Depuis lors, les travailleurs ont utilisé la grève comme moyen de pression pour obtenir de meilleurs salaires, des conditions de travail plus sûres et des avantages sociaux.

Au fil du temps, la grève est devenue une arme puissante pour les travailleurs du monde entier. De nombreuses luttes ouvrières ont été marquées par des grèves historiques, notamment la grève des mineurs britanniques de 1984-1985, la grève des travailleurs de l'automobile de Flint en 1936-1937 et la grève des travailleurs de l'acier américains de 1959.

Aujourd'hui, la grève reste un moyen important pour les travailleurs de faire valoir leurs droits. Les syndicats, les organisations de défense des travailleurs et les mouvements sociaux continuent de s'engager pour la justice sociale et économique, et la grève reste l'un de leurs outils les plus puissants.