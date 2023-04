Qui est le fondateur du festival de Cannes ?

Le festival de Cannes est l'un des événements cinématographiques les plus prestigieux au monde, attirant chaque année des milliers de professionnels du cinéma et des cinéphiles. Le festival a été fondé en 1946 par un homme passionné de cinéma nommé Jean Zay.

Jean Zay est né le 6 août 1904 à Orléans, en France. Il était un homme politique et un érudit, qui a été un acteur clé dans la création de l'Institut national de l'audiovisuel et du Centre national de la cinématographie en France. Il était également ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts sous le gouvernement du Front populaire de Léon Blum en 1936.

Jean Zay était un grand admirateur du cinéma et croyait fermement en son pouvoir pour éduquer et inspirer les masses. En 1939, il a créé le Festival international du film de Cannes, qui a été prévu pour être inauguré en septembre de cette année-là. Cependant, la guerre a éclaté et le festival a été reporté.

Après la guerre, Jean Zay a travaillé pour rétablir la culture en France et a décidé de relancer le festival de Cannes en tant qu'événement annuel. La première édition du festival a eu lieu en septembre 1946 et a été un grand succès. Les cinéastes de renommée internationale, tels que Roberto Rossellini, Jean Cocteau et David Lean, ont participé au festival.

Le festival de Cannes est rapidement devenu l'un des événements cinématographiques les plus importants du monde, attirant des stars de cinéma et des professionnels de l'industrie de partout dans le monde. Le festival est désormais célèbre pour sa Palme d'Or, décernée au meilleur film en compétition chaque année.

Malheureusement, la vie de Jean Zay a été tragiquement interrompue. En 1940, il a été arrêté par le gouvernement collaborationniste de Vichy pour ses convictions politiques et a été emprisonné pendant plusieurs mois avant d'être transféré dans plusieurs camps de concentration nazis. En 1944, il a été assassiné par des miliciens pro-nazis.

Aujourd'hui, le festival de Cannes reste l'un des événements les plus importants du calendrier cinématographique mondial, attirant des cinéastes et des cinéphiles du monde entier. Bien que Jean Zay ne soit plus là pour voir la réussite de son festival, son héritage en tant que fondateur reste vivant et est célébré chaque année à Cannes.