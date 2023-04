Les destinations sans visa depuis la Tunisie

Voici une liste de destinations vers lesquelles les citoyens tunisiens peuvent voyager sans visa ou avec un visa à l'arrivée :

Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

Asie : Bangladesh, Cambodge, Hong Kong, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Timor-Leste et Vietnam.

Amériques : Dominique, Haïti, Nicaragua et Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Europe : Géorgie.

Il est important de noter que les règles d'entrée et de visa sont susceptibles de changer à tout moment, il est donc important de vérifier les dernières mises à jour avant de voyager. De plus, les Tunisiens doivent respecter les lois et les cultures locales des pays qu'ils visitent. Il est également recommandé aux Tunisiens de souscrire une assurance voyage avant de partir pour couvrir les éventuels frais médicaux et autres dépenses en cas d'urgence. Voyager sans visa peut faciliter les choses pour les Tunisiens qui cherchent à explorer le monde, mais il est important de se rappeler qu'il y a toujours des règles et des réglementations à respecter pour garantir un voyage sûr et agréable