Ce qu'il faut savoir sur le championnat de Charleston

Le tournoi de Charleston a connu de nombreux changements au fil des ans. En 2001, il a été renommé le Family Circle Cup, en l'honneur du sponsor principal de l'événement. En 2015, le tournoi a de nouveau changé de nom est devenu le Volvo Car Open. En 2021, il est redevenu le Charleston Open.

En termes de niveau de classification, le tournoi a également subi des changements. Il est passé d'un événement Tier I de la WTA à un événement Premier, puis à un WTA 500.

Le tournoi de Charleston est connu pour son cadre magnifique. Le tournoi se déroule sur l'île de Daniel, une île privée qui fait partie de la ville de Charleston. Le stade est situé juste au bord de l'océan Atlantique, ce qui offre une vue imprenable aux spectateurs.

En ce qui concerne Ons Jabeur, elle est devenue la première joueuse tunisienne à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem en simple lors de l'Open d'Australie 2020. Elle a battu Caroline Garcia, Caroline Wozniacki et Johanna Konta avant de s'incliner face à la future vainqueure Sofia Kenin.

Jabeur est également connue pour son style de jeu unique et créatif. Elle utilise souvent des coups inhabituels, tels que le lob rétro, le coup droit slicé et le revers à une main. Elle a également une excellente vision du jeu et est capable de varier son jeu pour déstabiliser ses adversaires.

En 2021, Jabeur a remporté son premier titre WTA en simple au tournoi de Birmingham. Elle a battu Daria Kasatkina en finale pour remporter le titre. Cette victoire lui a permis de se hisser à la 24ème place du classement WTA. Depuis, elle a encore progressé, Classée actuellement numéro 2 mondial par la WTA, Jabeur est la joueuse tunisienne, arabe et africaine la mieux classée des classements WTA et ATP. Elle a remporté trois titres en simple sur le circuit WTA, ainsi que onze titres en simple et un titre en double sur le circuit féminin ITF.

En résumé, le tournoi de Charleston est l'un des tournois les plus importants du circuit WTA, avec une histoire riche et des joueuses légendaires ayant participé à l'événement. Ons Jabeur, quant à elle, est une joueuse de tennis tunisienne talentueuse et créative, qui a réussi à percer au plus haut niveau en remportant son premier titre WTA en 2021. Elle est également connue pour son style de jeu unique et son attitude amicale et charmante en dehors du court.