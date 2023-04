Quels sont les pays susceptibles de rejoindre le Brics ?

Actuellement, le groupe des Brics représente près de 42% de la population de la planète et environ 25% du PIB mondial, mais ses membres ne disposent que de 15% des droits de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international (FMI).

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang avait annoncé, début mai 2022, le début d’un processus d’élargissement du groupe des Brics.

De son côté, Anil Sooklal (Ambassadeur itinérant : Asie et Brics, Brics Sherpa. IBSA Sherpa, IORA Focal Point. Département Relations Internationales et Coopération. Afrique du Sud) a déclaré en février 2023 : « Il y a plus d’une douzaine de pays qui ont frappé à la porte du groupe des Brics. Nous avons atteint une étape assez avancée dans l’examen de l’adhésion de nouveaux membres ».

Alors que l'Occident souhaiterait que les grands pays en développement prennent leurs distances avec la Russie (et convertissent les Brics en Bics), Moscou le voit clairement d'un point de vue complètement différent.

Début novembre 2022, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a déclaré que plus d'une douzaine de pays avaient officiellement demandé à rejoindre le groupe Brics après que le groupe a décidé d'autoriser de nouveaux membres à rejoindre le groupe plus tôt cette année.

M. Lavrov a déclaré que l'Algérie, l'Argentine et l'Iran ont tous postulé, mais on sait déjà que l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte et l'Afghanistan sont intéressés.

D'autres candidats possibles à l'adhésion sont le Kazakhstan, le Nicaragua, le Nigéria, le Sénégal, la Thaïlande et les Émirats arabes unis, selon Silk Road Briefing. Tous ces pays ont vu leurs ministres des Finances présents à la conférence de dialogue élargi des Brics en mai 2022.