Tunisie- Le sort des véhicules saisis par la Douane

En Tunisie, les voitures saisies par les autorités douanières peuvent être utilisées à des fins diverses. Selon la nature et les raisons de la saisie, les voitures peuvent être utilisées de différentes manières.

Tout d`abord, les voitures saisies pour des raisons de sécurité, de santé publique ou pour des raisons criminelles peuvent être détruites ou confisquées définitivement. En revanche, les voitures saisies pour non-respect des règles et des réglementations douanières peuvent être mises en vente aux enchères publiques, les revenus générés par la vente étant reversés au gouvernement tunisien.

En cas d'impossibilité de vendre le véhicule (comme dans le cas des voitures volées), il est possible que les autorités douanières utilisent les voitures saisies à des fins officielles, notamment pour les déplacements officiels des fonctionnaires de l'État ou pour des opérations de sécurité, c'est ce qu'a confirmé le porte parole de la Douane tunisienne, Haythem Zanned.

Cependant, il est important que l'utilisation des voitures saisies soit effectuée conformément aux règles et aux réglementations applicables, et de manière transparente et équitable. En outre, il est crucial que les autorités douanières rendent compte de l'utilisation des voitures saisies et que les procédures de vente aux enchères soient effectuées de manière juste et transparente.

En fin de compte, l'utilisation des voitures saisies en Tunisie doit être effectuée de manière juste et transparente, conformément aux lois et aux réglementations applicables. Cela permettra de garantir que les voitures saisies soient utilisées de manière efficace et dans l'intérêt de tous les Tunisiens