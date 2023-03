Qu'est-ce que le génocide culturel ?

Le génocide culturel est un concept qui désigne la destruction intentionnelle de la culture d'un peuple ou d'un groupe ethnique. Ce type de génocide peut prendre différentes formes, telles que la destruction de sites et monuments culturels, l'interdiction ou la restriction de la pratique de la langue ou de la religion, la destruction de livres ou d'autres éléments culturels importants, ainsi que la manipulation ou la distorsion de l'histoire et de la culture d'un groupe ethnique. Bien que le génocide culturel ne soit pas une catégorie juridique spécifique dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'ONU en 1948, il est considéré comme une forme de génocide par de nombreux experts et organismes internationaux.

Le génocide culturel peut être considéré comme un processus de destruction culturelle qui vise à éradiquer l'identité culturelle d'un peuple ou d'un groupe ethnique. Ce processus peut prendre différentes formes, telles que la destruction de sites et monuments culturels, comme les temples, les églises, les mosquées, les musées ou les bibliothèques. Les exemples les plus notoires de la destruction de sites culturels comprennent la destruction des bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan par les talibans en 2001 ou la destruction des vestiges de Palmyre par l'État islamique en 2015.

L'interdiction ou la restriction de la pratique de la langue ou de la religion est également une forme de génocide culturel. Par exemple, le régime khmer rouge au Cambodge a interdit la pratique de la religion et a tenté d'éliminer la langue et la culture khmères. La destruction de livres et d'autres éléments culturels importants, tels que les œuvres d'art, les manuscrits, les photographies ou les films, est une autre forme de génocide culturel. Cela peut également inclure la suppression de documents officiels ou de preuves historiques qui attestent de l'existence ou de la culture d'un peuple ou d'un groupe ethnique.

La manipulation ou la distorsion de l'histoire et de la culture d'un groupe ethnique est également une forme de génocide culturel. Cela peut se produire par la manipulation des manuels scolaires, des documents officiels pour effacer ou déformer les faits historiques et culturels d'un peuple ou d'un groupe ethnique. Par exemple, les autorités chinoises ont été accusées de distorsion de l'histoire et de la culture des Ouïghours et d'autres minorités ethniques dans la région du Xinjiang.

Le concept de génocide culturel est apparu dans les années 1940, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Le terme "génocide" a été créé par le juriste polonais Raphael Lemkin en 1944 pour décrire la destruction systématique d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, et la création de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été une réponse à l'horreur de l'Holocauste.

Cependant, le concept de génocide culturel en tant que tel n'a été défini que plus tard. Le terme a été popularisé dans les années 1960 et 1970, lorsqu'il a été utilisé pour décrire les politiques menées par les gouvernements coloniaux et autoritaires pour éradiquer les cultures et les langues autochtones. Le sociologue canadien Anthony J. Hall a été l'un des premiers à utiliser le terme "génocide culturel" dans un contexte académique en 1982, pour décrire la politique gouvernementale canadienne qui a cherché à assimiler les peuples autochtones et à effacer leur culture.

Depuis lors, le concept de génocide culturel a été largement utilisé pour décrire les politiques menées contre les peuples autochtones, les minorités ethniques et les groupes religieux dans de nombreux pays du monde. Les organisations de défense des droits de l'Homme et les experts juridiques ont également utilisé ce terme pour sensibiliser l'opinion publique aux violations des droits de l'Homme et pour demander la reconnaissance et la réparation pour les victimes de ces politiques.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. La Convention définit le génocide comme un crime international, qui est punissable par la loi.

Selon la Convention, le génocide est défini comme "tout acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux". Les actes qui sont considérés comme des actes de génocide comprennent notamment le meurtre, la torture, les violences sexuelles, les persécutions, la déportation forcée et la destruction de biens culturels.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée en réponse aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier à l'Holocauste. Elle a été l'une des premières conventions internationales à reconnaître la responsabilité des États de protéger leur population contre le génocide et à établir une juridiction universelle pour poursuivre les auteurs de ces crimes.

Depuis son adoption, la Convention a été largement ratifiée par les États membres des Nations unies. Elle est devenue une pierre angulaire du droit international humanitaire et des droits de l'Homme, et a inspiré la création d'autres conventions pour protéger les populations contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Les effets à long terme du génocide culturel peuvent être dévastateurs pour les communautés touchées. Voici quelques-uns des effets les plus courants :

Perte de la langue et de la culture : Lorsqu'une culture est soumise à un génocide culturel, les pratiques, les traditions et la langue sont souvent supprimées ou interdites. Cela peut entraîner une perte de la langue et de la culture, ce qui peut avoir des conséquences graves pour l'identité et la cohésion de la communauté.

Traumatisme intergénérationnel : Le traumatisme lié à un génocide culturel peut avoir des conséquences à long terme sur les individus et les communautés touchées. Des études ont montré que les survivants et leurs descendants peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique et d'autres problèmes de santé mentale.

Perte de la connexion avec le territoire : Les peuples autochtones ont souvent une relation étroite avec leur territoire ancestral. Lorsqu'un génocide culturel se produit, les peuples autochtones peuvent être forcés de quitter leur terre et de perdre leur connexion avec elle, ce qui peut avoir des conséquences durables sur leur bien-être et leur culture.

Difficulté à reconstruire la culture : Reconstruire une culture qui a été détruite peut-être un processus long et difficile. Les communautés touchées doivent souvent faire face à des obstacles tels que le manque de financement, le manque de ressources et le manque de soutien politique.

Perte de la confiance dans les institutions : Les gouvernements et les institutions qui ont participé ou permis un génocide culturel peuvent perdre la confiance des communautés touchées. Cela peut entraîner une méfiance à l'égard des autorités et des institutions, ce qui peut avoir des conséquences à long terme sur la gouvernance et la justice sociale.