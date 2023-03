La charte du Groupe de la Banque mondiale contre le racisme

La Banque mondiale travaille avec des pays du monde entier pour soutenir leur développement économique et social, s'engage à respecter les principes de non-discrimination et d'égalité dans toutes ses opérations, quel que soit le pays avec lequel elle travaille. Cela signifie que la Banque mondiale s'engage à lutter contre le racisme et la discrimination, même dans les pays qui peuvent avoir des problèmes de racisme.

Le Groupe de la Banque mondiale a suspendu temporairement les discussions sur le Cadre de partenariat pays avec la Tunisie, le lundi 6 mars 2023, pour définir les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme, en raison des récents événements concernant les migrants subsahariens en Tunisie. Cependant, le dialogue et l'engagement avec les autorités tunisiennes sont maintenus. Dans une note interne adressée au personnel, le président du Groupe de la Banque mondiale a souligné que la sécurité et l'inclusion des migrants ainsi que des minorités font partie des valeurs fondamentales portées par l'institution. Le Groupe de la Banque mondiale est déterminé à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, résidents ou immigrants en Tunisie, tout en respectant ses valeurs.

La Banque mondiale a pris des mesures pour lutter contre le racisme, tant à l'intérieur de l'organisation qu'à l'extérieur.

En interne, la Banque mondiale a établi une politique de tolérance zéro en matière de discrimination, de harcèlement et de représailles. Elle a également mis en place des formations pour sensibiliser ses employés à la diversité et à l'inclusion.

En ce qui concerne ses opérations externes, la Banque mondiale a intégré la question de la discrimination dans ses politiques et ses pratiques. Elle travaille avec les gouvernements et les partenaires pour intégrer les principes de non-discrimination dans les projets qu'elle finance.

En outre, la Banque mondiale a lancé une initiative de justice sociale et d'inclusion, qui vise à renforcer l'équité et l'inclusion dans ses opérations. Elle travaille également en collaboration avec d'autres organisations pour lutter contre la discrimination et promouvoir l'égalité.

Le Groupe de la Banque mondiale a lancé sa Charte contre le racisme en septembre 2021, en réponse aux recommandations du Groupe de travail sur la lutte contre le racisme du Groupe de la Banque mondiale. Cette Charte énonce six principes qui reflètent l'engagement de l'institution à appliquer la tolérance zéro à l'égard du racisme et de la discrimination raciale sous toutes leurs formes et dans tous les contextes.

Le premier principe établit que le Groupe de la Banque mondiale s'engage à appliquer la tolérance zéro à l'égard du racisme et de la discrimination raciale sous toutes leurs formes et dans tous les contextes. Ce principe est au cœur de la Charte et exprime clairement la position de l'institution sur la question.

Le deuxième principe souligne l'importance de lutter contre le racisme et la discrimination raciale institutionnels pour atteindre les objectifs du Groupe de la Banque mondiale, qui consistent à mettre fin à l'extrême pauvreté et à stimuler une prospérité partagée. Ce principe montre que le Groupe de la Banque mondiale considère le racisme et la discrimination raciale comme un obstacle majeur au développement.

Le troisième principe met l'accent sur l'engagement du Groupe de la Banque mondiale à promouvoir l'égalité et l'équité pour tous, y compris dans les décisions de recrutement et de développement des compétences. Cela signifie que l'institution reconnaît l'importance de la diversité et de l'inclusion dans sa propre organisation.

Le quatrième principe indique que le Groupe de la Banque mondiale entend promouvoir l'inclusion de tous et lutter contre le racisme et la discrimination raciale dans le cadre de ses projets, programmes et investissements. Cela montre que l'institution considère que la lutte contre le racisme et la discrimination raciale est une responsabilité qui doit être intégrée à toutes ses activités.

Le cinquième principe souligne l'importance de lutter contre la discrimination raciale dans les communautés où vivent et travaillent les employés du Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec les populations locales. Cela signifie que l'institution reconnaît l'importance de la collaboration avec les communautés locales pour atteindre ses objectifs de développement.

Enfin, le sixième principe souligne que le racisme et la discrimination raciale sont moralement condamnables, contraires aux valeurs fondamentales de l'institution et illégaux en vertu du droit international et des lois de la plupart de ses pays membres. Cela montre que le Groupe de la Banque mondiale reconnaît la gravité de la question et s'engage à la traiter avec la plus grande importance.

En somme, la Charte contre le racisme du Groupe de la Banque mondiale est un document important qui exprime clairement l'engagement de l'institution à lutter contre le racisme et la discrimination raciale sous toutes leurs formes et dans tous les contextes. Les six principes de la charte reflètent la vision du Groupe de la Banque mondiale pour un monde plus juste et équitable, où tous les individus ont les mêmes chances.