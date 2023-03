Les émissions mondiales de CO2 atteignent un niveau record

Les émissions mondiales de CO2 (dioxyde de carbone) liées à l'énergie ont augmenté de 0,9% en 2022 pour atteindre un nouveau record de plus de 36,8 milliards de tonnes, selon une nouvelle analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), publiée aujourd'hui, le 2 mars 2023, intitulée "Émissions de CO2 en 2022".

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont augmenté de moins de 1% en 2022, soit moins que ce qui était initialement redouté. La croissance du solaire, de l'éolien, des véhicules électriques, des pompes à chaleur et de l'efficacité énergétique a contribué à limiter les impacts de l'augmentation de l'utilisation du charbon et du pétrole, malgré la crise énergétique mondiale.

Les émissions mondiales de CO2 sont la quantité totale de ce gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) pour produire de l'électricité, chauffer des bâtiments, alimenter des véhicules et autres processus industriels. Les émissions de CO2 sont la principale cause du changement climatique en cours, car ce gaz retient la chaleur dans l'atmosphère, contribuant ainsi à l'augmentation de la température de la planète. Les émissions mondiales de CO2 sont mesurées en tonnes par an et sont surveillées par des organisations telles que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, cette augmentation est inférieure à celle prévue en raison de l'essor des énergies renouvelables et des technologies propres. Les énergies propres ont permis d'éviter une augmentation plus importante des émissions, mais les émissions dues à l'énergie continuent d'avoir « une trajectoire de croissance insoutenable » et alimentent le dérèglement climatique, prévient l'AIE. Les compagnies pétrolières sont exhortées à en faire davantage pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec leurs engagements publics en matière de climat. L'Asie, hors Chine, a vu ses émissions croître de 4,2%, tandis que dans l'UE, les émissions ont reculé de 2,5% grâce à un déploiement record de renouvelables. Aux États-Unis, les émissions ont augmenté de 0,8% en raison d'une forte hausse de la demande énergétique liée aux températures extrêmes.

Bien que la hausse des émissions de l'année dernière ait été bien moindre que le bond exceptionnel de plus de 6% en 2021, les émissions demeurent sur une trajectoire de croissance insoutenable, appelant à des actions plus fortes pour accélérer la transition vers une énergie propre et faire avancer le monde vers la réalisation de ses objectifs énergétiques et climatiques, selon la nouvelle analyse.

La croissance des émissions était nettement plus lente que la croissance économique mondiale de 3,2%, signalant un retour à une tendance décennale interrompue en 2021 par la reprise rapide et émissions-intensive de l'économie après la crise de la Covid. Les événements météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses et les vagues de chaleur, ainsi qu'un nombre inhabituellement élevé de centrales nucléaires hors service, ont contribué à l'augmentation des émissions. Toutefois, le déploiement accru de technologies d'énergie propre a évité 550 millions de tonnes d'émissions supplémentaires.

Le rapport mentionne que l'impact de la crise énergétique n'a pas entraîné la forte augmentation des émissions mondiales redoutée initialement, grâce à la croissance exceptionnelle des énergies renouvelables, des véhicules électriques, des pompes à chaleur et des technologies énergétiques efficaces. Cependant, les émissions continuent de croître à partir des combustibles fossiles, entravant les efforts pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Les entreprises nationales et internationales de combustibles fossiles réalisent des revenus record et doivent prendre leur part de responsabilité, conformément à leurs engagements publics en matière de climat. Il est crucial qu'elles examinent leurs stratégies pour s'assurer qu'elles sont alignées sur des réductions d'émissions significatives.

D'après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les risques mondiaux liés aux émissions de CO2 comprennent :

Le changement climatique : Les émissions de CO2 contribuent au changement climatique en augmentant les températures mondiales, ce qui peut entraîner des événements météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et des tempêtes.

La santé humaine : Les émissions de CO2 peuvent également contribuer à la pollution de l'air, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine, tels que des maladies respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques.

La sécurité énergétique : L'utilisation continue de combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole pour répondre à la demande d'énergie mondiale peut entraîner une insécurité énergétique, en particulier en cas de perturbation de l'approvisionnement en énergie.

La stabilité économique : Les émissions de CO2 peuvent également avoir des répercussions économiques négatives, en particulier si elles entraînent des événements météorologiques extrêmes qui perturbent la production agricole, les infrastructures et les échanges commerciaux.

En bref, les émissions de CO2 présentent des risques importants pour la planète et la société, et nécessitent des actions urgentes pour accélérer la transition vers des sources d'énergie propre et renouvelable.