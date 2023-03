L'évolution des valeurs associées au travail à travers l'histoire humaine

Le travail est une activité centrale de la vie humaine, étroitement lié à l'existence humaine. En effet, le travail est souvent considéré comme une valeur fondamentale de la société humaine, car il permet à l'homme de subvenir à ses besoins, d'exprimer sa créativité, de se réaliser et de contribuer au bien-être de la communauté.

D'un point de vue historique, le travail a été une activité fondamentale de l'existence humaine depuis les débuts de la civilisation. Les premières sociétés humaines ont été construites autour de l'agriculture et de la production de biens matériels nécessaires à la survie. Au fil du temps, le travail est devenu de plus en plus spécialisé et complexe, conduisant à des avancées significatives dans tous les domaines de la vie humaine.

De nos jours, le travail est une activité centrale de l'existence humaine, qui permet aux individus de subvenir à leurs besoins, de contribuer au bien-être de la société et de se réaliser en tant qu'êtres humains. Le travail peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse d'un emploi rémunéré, d'un travail bénévole ou d'une activité créative. Le travail est une valeur humaine importante qui est étroitement liée à l'existence humaine. Il permet aux individus de subvenir à leurs besoins, de contribuer au bien-être de la société et de se réaliser en tant qu'êtres humains.

Les valeurs associées au travail ont évolué au fil du temps, reflétant les changements sociaux, économiques et culturels qui ont façonné la société humaine depuis l'Antiquité.

Dans les sociétés de l'Antiquité, le travail était souvent considéré comme une activité nécessaire pour la survie, mais pas nécessairement valorisé en soi. Les esclaves effectuaient la plupart des travaux manuels, tandis que les citoyens libres se concentraient sur les activités politiques, philosophiques et culturelles. Les philosophes grecs, tels que Platon et Aristote, considéraient le travail manuel comme une activité subalterne et peu valorisante, réservée aux esclaves et aux non-citoyens.

Au Moyen Âge, le travail a commencé à être valorisé davantage, en particulier dans les sociétés féodales où les travailleurs agricoles étaient considérés comme des membres importants de la communauté. Le travail était souvent considéré comme un devoir envers Dieu et les travailleurs étaient encouragés à travailler dur pour honorer leur engagement envers la foi. Le travail manuel était également considéré comme un moyen de gagner le salut, car le travail acharné était considéré comme une vertu chrétienne.

Avec la montée de l'industrialisation au 19e siècle, le travail est devenu de plus en plus central dans la vie humaine. Les idéologies socialistes et communistes ont émergé, prônant une plus grande égalité dans le monde du travail et remettant en question les inégalités économiques et sociales. Le mouvement syndical est également né, défendant les droits des travailleurs et cherchant à améliorer les conditions de travail.

Au 20e siècle, les valeurs associées au travail ont continué à évoluer. Le travail est devenu un moyen important pour les individus de s'exprimer, de se réaliser et de trouver un sens à leur vie. Les mouvements féministes ont remis en question la division traditionnelle du travail entre les sexes, tandis que les mouvements environnementaux ont cherché à repenser notre relation avec le travail et la nature.

De nos jours, les valeurs du travail continuent d'évoluer en réponse aux défis de notre temps. Les travailleurs cherchent de plus en plus à trouver un équilibre entre travail et vie privée, à travailler dans des environnements qui favorisent leur bien-être et leur épanouissement, et à contribuer à des causes qui ont un impact positif sur le monde. Les valeurs du travail ont évolué au fil du temps, reflétant les changements sociaux, économiques et culturels qui ont façonné la société humaine depuis l'Antiquité. Du travail considéré comme subalterne dans l'Antiquité, au travail valorisé pour son importance dans la vie humaine, en passant par l'émergence de mouvements pour les droits des travailleurs et la prise de conscience de la nécessité de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le travail continue de jouer un rôle central dans la vie humaine et de refléter les valeurs de notre société.

Le travail a toujours été considéré comme une valeur importante, car il permet à l'individu de s'accomplir, de développer ses compétences et ses talents, et de contribuer à la société. Le travail est également une source de revenus pour de nombreuses personnes, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, ainsi que de réaliser leurs projets personnels.

L'histoire du travail remonte à l'époque préhistorique, où les humains chassaient, pêchaient et cueillaient des fruits pour leur subsistance. Avec l'évolution de la société, de nouveaux métiers sont apparus, tels que l'agriculture, l'artisanat, le commerce et l'industrie. Au fil des siècles, les méthodes de travail ont évolué, avec l'invention de nouveaux outils et technologies qui ont permis une productivité accrue.

L'Organisation internationale du travail (OIT) a été créée en 1919 à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le cadre du Traité de Versailles. Les pays signataires du traité ont convenu de la création d'une organisation qui serait chargée de promouvoir le travail décent et de protéger les droits des travailleurs dans le monde entier.

L'OIT est la première organisation internationale tripartite, c'est-à-dire qu'elle est composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Cette structure unique permet à l'OIT de travailler en étroite collaboration avec les partenaires sociaux pour élaborer des politiques et des normes internationales du travail.

Les objectifs initiaux de l'OIT étaient les suivants :

-Améliorer les conditions de travail dans le monde entier, en particulier pour les travailleurs les plus vulnérables, tels que les enfants et les femmes.

-Promouvoir la liberté d'association et la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs.

-Établir des normes internationales du travail pour protéger les droits des travailleurs, notamment en matière de salaire minimum, de durée du travail et de sécurité et santé au travail.

-Faciliter la coopération internationale entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs pour résoudre les problèmes liés au travail dans le monde entier.

Au fil des années, l'OIT a travaillé à la réalisation de ces objectifs en élaborant des conventions et des recommandations internationales du travail, en fournissant une assistance technique aux pays membres et en menant des recherches sur les tendances et les défis en matière de travail.

Aujourd'hui, l'OIT continue de jouer un rôle important dans la promotion du travail décent dans le monde entier, en travaillant à la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies. L'OIT travaille également en étroite collaboration avec ses partenaires pour lutter contre les formes modernes d'esclavage, la discrimination au travail et le travail des enfants, et pour promouvoir l'égalité des sexes et les normes internationales du travail.

