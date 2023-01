Comment acheter sa première action en Bourse ?

La Bourse de Tunis a été créée en 1969 et gérée par la Société tunisienne de la bourse (STB), qui est une entreprise publique.

Elle est divisée en deux marchés :

-Le marché des actions : ouvert aux entreprises cotées qui souhaitent lever des fonds en vendant des actions, tandis que - -Le marché des obligations : ouvert aux entreprises et aux gouvernements qui souhaitent lever des fonds en vendant des obligations.

En somme, la Bourse de Tunis est un lieu où les entreprises et les gouvernements peuvent lever des fonds, et où les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions et des obligations, c'est une plateforme importante pour l'économie tunisienne, bien qu'elle ait été impactée par les incertitudes économiques et politiques. Il y a des réformes pour améliorer son fonctionnement et son environnement des affaires, pour stimuler l'investissement et contribuer à la croissance économique.

Pour acheter votre première action en bourse, voici les étapes à suivre :

- Ouvrez un compte de courtage en ligne. Pour acheter des actions, vous aurez besoin d'un compte de courtage. Il existe de nombreuses sociétés de courtage en ligne qui offrent des comptes de courtage faciles à utiliser.

- Effectuez un dépôt. Vous devrez déposer de l'argent sur votre compte de courtage pour acheter des actions. Vous pouvez effectuer un dépôt en utilisant une carte de crédit, un virement bancaire ou un chèque.

- Recherchez les entreprises que vous souhaitez acheter. Utilisez les outils de recherche disponibles sur votre plateforme de courtage pour trouver les entreprises que vous souhaitez acheter.

- Passez votre commande. Une fois que vous avez trouvé l'entreprise que vous souhaitez acheter, utilisez votre plateforme de courtage pour passer une commande d'achat. Vous devrez indiquer le nombre d'actions que vous souhaitez acheter et à quel prix.

- Suivez votre portefeuille. Gardez un œil sur votre portefeuille et suivez l'évolution des cours de bourse des entreprises que vous avez achetées. N'oubliez pas que l'investissement en bourse est à long terme et que les hauts et les bas sont normaux.