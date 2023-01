Liste et prix des produits alimentaires subventionnés en Tunisie

Le système des compensations en Tunisie comprend des mesures visant à soutenir la production et la distribution de produits alimentaires de base.

Ces mesures peuvent inclure des subventions accordées aux producteurs et aux distributeurs, des prêts à taux préférentiels pour l'achat de matériel et d'équipement, des garanties de prêt pour couvrir les risques de crédit, des avances remboursables pour financer les coûts de production, des incitations fiscales pour encourager l'investissement dans le secteur agroalimentaire, ou encore des programmes de formation pour améliorer les compétences des producteurs et des distributeurs.

L'objectif de ces mesures est de soutenir la production et la distribution de produits alimentaires de base de qualité à des prix abordables pour les consommateurs.

Les produits alimentaires compensés par l’État sont :

- Le sucre destiné à la consommation familiale : 970 millimes/kilo (même prix depuis 2008).

-L'huile végétale subventionnée : 900 millimes le litre (même prix depuis 2007).

-Le pain (400 grammes) :230 millimes (même prix depuis 2008).

-Le pain (220 grammes) :190 millimes(même prix depuis 2018).

-La farine pâtissière: 700 millimes/Kg.

-La semoule :450 millimes/Kg (même prix depuis 2007).

-La pâte alimentaire :805 millimes/Kg.

-Le couscous 795 millimes/Kg(même prix depuis 2007).

-Le lait demi-écrémé emballé dans des boîtes : 1,120 dinar/litre.

- Le thé noir : 1750 millimes/250 grammes

- le café mélangé (7460 millimes/Kg)

- le café pur (12700 millimes/kg)

- le thé vert (1100 millimes/250 grammes)