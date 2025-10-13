Rayen Hamzaoui : ses enfants privés de visites directes à Mornaguia

L’avocat Mohamed Ali Bouchiba a dénoncé, dans un message publié, jeudi 9 octobre 2025, sur les réseaux sociaux, le refus de l’administration pénitentiaire d’exécuter une décision judiciaire rendue en faveur de son client, Rayen Hamzaoui, ancien maire d'Ezzahra, détenu à la prison civile de la Mornaguia.
Selon l'avocat, la juge de la famille du tribunal de première instance de La Manouba avait rendu, le 6 juin 2025, un jugement autorisant les enfants mineurs de Rayen Hamzaoui à lui rendre visite directe, sans barrière ni vitre de séparation. La décision visait à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et à garantir aux mineurs leur droit de voir et d’embrasser leur père détenu.
Me Bouchiba a indiqué que cette décision avait été accueillie avec joie par son client et surtout par ses enfants, heureux à l’idée de pouvoir enfin rencontrer leur père dans des conditions humaines. Cependant, la direction de la prison civile de la Mornaguia a refusé d’appliquer le jugement, sans fournir de justification.
L’avocat a qualifié cette situation d’« inédite et choquante », estimant qu’il est inconcevable qu’une administration publique puisse être informée d’une décision de justice et refuser ouvertement de l’exécuter. Il a souligné que ce refus « ne punit pas le père, mais les enfants eux-mêmes, qui n’ont commis aucune faute ».
« Appliquez la loi, assez de rancune, les enfants ne sont pas coupables », a-t-il écrit, appelant à mettre fin à ce qu’il considère comme une logique de représailles contraire à l’État de droit.
Rayen Hamzaoui fait partie des personnes condamnées le 8 juillet 2025 par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis, dans le cadre de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État 2 ».
Dans ce verdict, le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a été condamné à quatorze ans de prison, tandis que Rayen Hamzaoui et plusieurs autres accusés détenus — Habib Ellouz, Mehrez Zouari, Abdelkarim Abidi, Kamal Bedoui et Fathi Beldi — ont écopé de douze ans d’emprisonnement. Les charges retenues concernent notamment la formation d’une organisation en lien avec des actes terroristes, l’incitation à la violence, la tentative de changer la forme du régime de l’État, ainsi que le recrutement et l’entraînement de personnes à des fins terroristes.
M.B.Z
Mr n auteur de l article
Pourquoi présenter toujours une prison par le nom d une localité qui est à 10 km
Mornaguia que je connais est une ville calme où il fait bon de vivre qui n à rien à voir d une prison qui se trouve dans le domaine d une autre municipalité qui fait partie de la délégation de Mornaguia
Municipalité Fejja Bassatine Sidi Ali Hattab
Un peu de sérieux pour tous les journalistes qui be cessent de faire la même chose