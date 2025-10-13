Lancement de linitiative Ahd Tounes : pour un pacte national de sauvetage et de consensus

alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Lancement de linitiative Ahd Tounes : pour un pacte national de sauvetage et de consensus
09/10/2025
Lecture Zen

 

Les partis Mouvement Hak, Parti destourien libre (PDL) et le Parti social libéral ont annoncé aujourd'hui la tenue d’une conférence de presse commune, prévue pour mercredi 15 octobre 2025.

Aux côtés d’autres forces politiques, de personnalités nationales et de composantes de la société civile, ces partis présenteront officiellement l’initiative « Ahd Tounes » [le Serment de la Tunisie], décrite comme une initiative nationale fédératrice.

 

Selon l’invitation, cette initiative vise à établir une plateforme de consensus pour sauver le processus national et restaurer la confiance dans l’État de droit et les institutions. Les organisateurs précisent que la rencontre permettra de dévoiler les grandes lignes, les axes principaux et les mécanismes d’adhésion à cette initiative, ouverte aux forces politiques, sociales et civiles ainsi qu’aux personnalités nationales.

 

09/10/2025 | 20:23
SALIM
LA TUNISIE TERRE DU MILLION D'INITIATIVES!!!.
a posté le 09-10-2025
Cette 'initiative' « Ahd Tounes » a été lancée par le PDL depuis plusieurs mois après son constat de son poids réel. Et aprés plusieurs réunions, cette 'initiative' n'a pu attirer que le Mouvement Hak de MOHSEN MARZOUK et le 'parti' de NEJI JALLOUL (coalition nationale). Mais il semble que NEJI JALLOUL s'est retiré et le PDL a fait appel à un parti NAKIRA ('Parti social libéral') pour le remplacer.

Mais qui est ce mouvement HAK de MOHSEN MARZOUK. Il est formé des résidus de trois 'partis' CHABEB AL MACHROUU (UNE PETITE CLé), CHABEB AL BADIL (ce qui reste du parti AL BADIL de MEHDI JOMAA, et DEREE AL WATAN (ce qui reste du parti AL WATAN de FRIAA et JGAM).
