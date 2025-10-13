Lancement de linitiative Ahd Tounes : pour un pacte national de sauvetage et de consensus

Les partis Mouvement Hak, Parti destourien libre (PDL) et le Parti social libéral ont annoncé aujourd'hui la tenue d’une conférence de presse commune, prévue pour mercredi 15 octobre 2025.
Aux côtés d’autres forces politiques, de personnalités nationales et de composantes de la société civile, ces partis présenteront officiellement l’initiative « Ahd Tounes » [le Serment de la Tunisie], décrite comme une initiative nationale fédératrice.
Selon l’invitation, cette initiative vise à établir une plateforme de consensus pour sauver le processus national et restaurer la confiance dans l’État de droit et les institutions. Les organisateurs précisent que la rencontre permettra de dévoiler les grandes lignes, les axes principaux et les mécanismes d’adhésion à cette initiative, ouverte aux forces politiques, sociales et civiles ainsi qu’aux personnalités nationales.
M.B.Z
Mais qui est ce mouvement HAK de MOHSEN MARZOUK. Il est formé des résidus de trois 'partis' CHABEB AL MACHROUU (UNE PETITE CLé), CHABEB AL BADIL (ce qui reste du parti AL BADIL de MEHDI JOMAA, et DEREE AL WATAN (ce qui reste du parti AL WATAN de FRIAA et JGAM).