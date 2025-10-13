alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:33
SUR LE FIL
Sonia Torkhani : jusquà 600 nouveaux cas de VIH enregistrés chaque année en Tunisie
09/10/2025 | 18:59
1 min
0 Commentaire(s)
Sonia Torkhani : jusquà 600 nouveaux cas de VIH enregistrés chaque année en Tunisie
Lecture Zen

L’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida (ATL MST Sida) tire la sonnette d’alarme : le nombre de nouveaux cas de VIH continue d’augmenter en Tunisie.

Intervenant hier mercredi 8 octobre 2025 sur Zaghouan TV, Sonia Torkhani, administratrice de l’association, a indiqué que les chiffres officiels publiés chaque année par le ministère de la Santé, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida le 1er décembre, témoignent d’une nette progression des contaminations. « Nous ne pouvons pas encore communiquer les données précises de cette année, mais les nouveaux cas augmentent et ne diminuent pas », a-t-elle déclaré.

 

Selon elle, la Tunisie enregistrait auparavant entre 120 et 140 nouveaux cas de VIH par an. « Aujourd’hui, nous en comptons entre 500 et 600 », a précisé Mme Torkhani, soulignant que ces chiffres concernent uniquement les nouveaux diagnostics.

L’ATL MST Sida, association communautaire reconnue pour son travail de proximité, accueille un grand nombre de personnes vulnérables. « Ce sont souvent vers nous que se tournent les plus exposés », a-t-elle ajouté.

 

La responsable a par ailleurs averti que d’autres infections sexuellement transmissibles connaissent elles aussi une recrudescence : « Le VIH n’est pas la seule menace. L’hépatite C et la syphilis, notamment chez les jeunes, sont également en hausse. »

 

R.B.H

09/10/2025 | 18:59
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
Cupra Formentor VZ5 : le retour du SUV le plus emblématique de la marque
12/10/2025
0
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Citoyen_H
VOUS LES AVIEZ APPLAUDI à N'EN PLUS FINIR
a posté le 09-10-2025 à 20:00
« Le VIH n'est pas la seule menace. L'hépatite C et la syphilis, notamment chez les jeunes, sont également en hausse. »

Le jhad el nikah, officialisé, fêté et légalisé, par les gardiens de chèvres et de brebis post-2011, s'est bien enraciné.
Pauvre pays.
La gouvernance de ces saltambanques, Marzoukiki, Khriji, Abbou & Co, nous a définitivement propulsé à l'âge de la pierre.
Que Dieu les maudisse à jamais, descendance incluse !

Répondre
Pépites
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la dessert...
12/10/2025
7
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
12/10/2025
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
12/10/2025
10
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une...
12/10/2025
3
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
12/10/2025
2
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
12/10/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis