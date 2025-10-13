Sonia Torkhani : jusquà 600 nouveaux cas de VIH enregistrés chaque année en Tunisie

Imprimer

L’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida (ATL MST Sida) tire la sonnette d’alarme : le nombre de nouveaux cas de VIH continue d’augmenter en Tunisie.

Intervenant hier mercredi 8 octobre 2025 sur Zaghouan TV, Sonia Torkhani, administratrice de l’association, a indiqué que les chiffres officiels publiés chaque année par le ministère de la Santé, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida le 1er décembre, témoignent d’une nette progression des contaminations. « Nous ne pouvons pas encore communiquer les données précises de cette année, mais les nouveaux cas augmentent et ne diminuent pas », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la Tunisie enregistrait auparavant entre 120 et 140 nouveaux cas de VIH par an. « Aujourd’hui, nous en comptons entre 500 et 600 », a précisé Mme Torkhani, soulignant que ces chiffres concernent uniquement les nouveaux diagnostics.

L’ATL MST Sida, association communautaire reconnue pour son travail de proximité, accueille un grand nombre de personnes vulnérables. « Ce sont souvent vers nous que se tournent les plus exposés », a-t-elle ajouté.

La responsable a par ailleurs averti que d’autres infections sexuellement transmissibles connaissent elles aussi une recrudescence : « Le VIH n’est pas la seule menace. L’hépatite C et la syphilis, notamment chez les jeunes, sont également en hausse. »

R.B.H